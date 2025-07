In Forbidden Fruit la permanenza di Zeynep negli Stati Uniti durerà poco, visto che la giovane deciderà di tornare a Istanbul dopo aver saputo che Yildiz intende divorziare da Halit. Zeynep vorrà stare vicino alla sorella che, nel frattempo, si trasferirà nella loro vecchia casa dopo l’ennesima discussione con il marito. Alihan, saputo del ritorno di Zeynep, cercherà un modo per riconquistarla.

Zeynep torna a Istanbul, Alihan vuole riconquistarla

La partenza di Zeynep per Atlanta sconvolgerà Alihan, che certo non si aspettava che la ex decidesse di seguire Cem in America.

L'imprenditore, preso alla sprovvista, cercherà di raggiungere l'aeroporto per impedire che Zeynep parta, ma arriverà tardi. Deciso a confessare i suoi sentimenti alla ragazza, prenderà il primo volo disponibile per gli Stati Uniti, ma proprio mentre l’aereo sta per partire, Hakan telefonerà all'amico avvertendolo che Zeynep è già tornata a Istanbul. Non sarà più necessario che Alihan prenda quel volo e lui dovrà studiare un piano per riconquistare la ragazza.

Yildiz costringe Zeynep a tornare in Turchia: lei sta per divorziare da Halit

Zeynep tornerà in Turchia a distanza di 24 ore dal suo arrivo negli Usa. Tutto a causa di Yildiz che, durante una telefonata alla sorella, le confesserà l'intenzione di divorziare da Halit.

Zeynep sarà basita e, su richiesta di Yildiz, deciderà di tornare a casa per starle vicino. Una volta rientrata in città, Zeynep verrà a sapere le ragioni per le quali la sorella vuole separarsi dal marito. Il racconto di Yildiz non sarà del tutto veritiero, visto che le parlerà di un complotto ai suoi danni orchestrato da Ender e Sengul per metterla in cattiva luce con Halit. In realtà, l'ex amica Sengul ha solo detto la verità a Halit, rivelandogli gli stratagemmi messi in atto da Yildiz per farsi sposare da lui. La parrucchiera, però, cambierà versione più volte e questo confonderà ancora di più Argun senior. Yildiz invece, dopo tutto questo, lascerà la villa tornando a vivere nella sua vecchia casa, minacciando Halit di chiedere il divorzio.

Zeynep crederà alla versione della sorella e non sa che lei in realtà non ha la minima intenzione di separarsi dal marito.

Forbidden Fruit si allunga dal 21 luglio

A partire da lunedì 21 luglio, la soap tv con protagoniste le due sorelle Yilmaz si allunga andando a occupare lo slot orario che va dalle 14:10 e fino alle 16:30. Rispetto all'attuale programmazione, la serie si prolungherà di oltre 30 minuti, per la gioia dei tantissimi fan. Subito dopo gli episodi di Forbidden Fruit, Canale 5 trasmetterà La forza di una donna, altra serie turca di grande successo e che farà da traino al nuovo quiz pre serale di Canale 5 condotto da Enrico Papi.