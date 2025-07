Nelle prossime puntate di Forbidden fruit arriva Cem, il fratello di Lal, pronto a prendere il posto di direttore generale. Tra lui e Zeynep nascerà un legame speciale, ma Alihan, geloso, proverà ad allontanarlo. Peccato che il piano gli si ritorcerà contro: Cem proporrà a Zeynep di seguirlo ad Atlanta, e lei accetterà.

Cem si innamora di Zeynep, ignaro del suo passato insieme ad Alihan

Nelle prossime puntate di Forbidden fruit arriverà Cem, il fratello di Lal, pronto a diventare il nuovo direttore generale dell'azienda di Alihan. Cem ha lavorato per anni nella sede americana dell'azienda, ad Atlanta.

Lì ha avuto anche una relazione, da cui è nato il figlio Kevin.

Tuttavia, prossimamente tornerà a Istanbul e avrà modo di instaurare un rapporto molto speciale con Zeynep, che diventerà la sua assistente. Rapporto che, almeno per Cem, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più, visto che inizierà a sentire qualcosa in più per lei. Il problema è che lui non sa che la ragazza ha avuto una storia con Alihan e, durante una cena con quest'ultimo non esiterà a raccontargli ciò che prova per lei.

Alihan vuole allontanare Cem dopo la sua dichiarazione su Zeynep

Cem avrà solo belle parole per Zeynep, al punto che dirà ad Alihan che la ragazza è l'unica ragione per cui gli piace andare a lavorare in ufficio.

Sconvolto dalla dichiarazione di Cem e dal fatto che presto potrebbe dichiararsi a Zeynep, Alihan penserà di sbarazzarsi di lui.

Non lo farà fuori letteralmente, ma farà solo in modo che il ragazzo si allontani il più possibile da Istanbul, per questo gli dirà di tornare ad Atlanta per sistemare alcune faccende. Cem sarà un po' titubante, visto che anche suo figlio ormai si è integrato perfettamente a Istanbul, ma non potrà rifiutare: "Visto che me lo chiedi, tornerò ad Atlanta".

Cem propone a Zeynep di seguirlo ad Atlanta e lei accetta, il piano di Alihan fallisce

Quello che Alihan non potrà immaginare è che Cem avrà intenzione di portare Zeynep insieme a lui ad Atlanta. Le proporrà di continuare a essere la sua assistente: "Per te sarà anche una buona occasione di fare un'esperienza all'estero e tieni conto che tra un paio di mesi rientreremo.

Poi non sarai mai sola, ci saremo io e Kevin insieme".

Zeynep sarà combattuta e ne parlerà con Yildiz, che proverà a convincerla a rimanere a Istanbul: non può stare lontana da lei. "Si tratta di un paio di mesi e poi tu ti stai facendo la tua vita con Halit, non sei sola", dirà Zeynep che, dopo il confronto con la sorella, si recherà da Cem per dirgli la sua decisione: partirà insieme a lui per Atlanta. Chissà cosa penserà Alihan quando scoprirà che il suo piano si è ritorto contro.