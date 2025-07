Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, dopo settimane di silenzi, orgoglio e distanze, Alihan compirà un gesto inaspettato per riconquistare Zeynep: Alihan acquisterà l’azienda in cui lei ha appena iniziato a lavorare, solo per starle accanto. Una decisione sorprendente che lascia Zeynep senza parole, soprattutto dopo il loro addio senza spiegazioni.

Dopo l’addio di Alihan, Zeynep diventa l’assistente di Cem e parte per Atlanta

Il sogno d’amore tra Alihan e Zeynep finirà quando lui deciderà di lasciarla e senza fornirle alcuna spiegazione. Lei vorrà rassegnare subito le dimissioni, ma l’arrivo dall’America di Cem come nuovo direttore generale cambierà le carte in tavola.

Zeynep diventerà la sua assistente e i due saranno più complici che mai, fino a quando Cem si innamorerà di lei. Non le dirà niente, ma svelerà i suoi sentimenti ad Alihan, che penserà bene a un modo per farlo fuori dai giochi. Inventerà dei problemi nella filiale dell’azienda ad Atlanta e lo rispedirà in America. Penserà di essersi liberato di lui, invece Cem giocherà d’astuzia e chiederà a Zeynep di fargli da assistente anche ad Atlanta. La ragazza accetterà.

Alihan arriva tardi in aeroporto

Alihan sarà talmente orgoglioso che non avrà nemmeno il coraggio di dirle di non partire. Penserà di farlo quando lei sarà in aeroporto per partire insieme a Cem per Atlanta. Comprerà anche un biglietto aereo per superare i controlli e raggiungere il gate, ma l’aereo, ormai, sarà decollato.

Alihan tornerà a casa sconsolato, mentre Zeynep inizierà la nuova avventura americana, fino a quando riceverà la telefonata di Yildiz, in cui le chiederà di tornare a Istanbul: si sentirà sola da quando si è lasciata con Halit per via di una “calunnia” orchestrata da Ender (ha rivelato a Halit che Yildiz l’ha sposato per soldi, che tanto bugia non era). Zeynep si sentirà in dovere nei confronti della sorella, così organizzerà il suo ritorno a Istanbul.

Alihan compra l’azienda in cui lavora Zeynep per starle vicino

Il ritorno a Istanbul di Zeynep coinciderà con la partenza per l’America di Alihan, che sarà convinto di raggiungerla per dichiararle il suo amore. Hakan lo fermerà appena in tempo, dicendogli che Zeynep è tornata in Turchia, e Alihan tornerà il solito scorbutico di sempre, che non avrà nessuna intenzione di dichiarare i suoi sentimenti alla ragazza.

Però, resterà sorpreso quando scoprirà che la ragazza non tornerà a lavorare nella sua azienda. Infatti, Zeynep troverà lavoro in un’altra azienda, un luogo in cui il clima non sarà per niente sereno, visto anche l’atteggiamento severo del capo. Quell’azienda, tra l’altro, è sommersa dai debiti e molto presto arriverà colui che l’ha acquistata per risollevarne le sorti. Zeynep resterà di sasso quando scoprirà che l’acquirente è Alihan. “Oddio, sto avendo un déjà-vu”, dirà la ragazza tra sé, stupita del gesto fatto da Alihan, che ha acquistato l’azienda solo per starle accanto.