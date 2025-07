Nelle prossime puntate turche di Forbidden Fruit, Zeynep si recherà in ospedale per far visita a Yasemin, madre di Lal, colpita da un infarto. Mossa da gentilezza e vicinanza nei confronti di Cem, la ragazza troverà un clima teso: ad accoglierla ci sarà Lal, che con apparente cortesia le dirà di prendere un caffè e poi andare via. Una frase che lascerà Zeynep sorpresa, in un momento in cui i rapporti tra lei, Alihan e Cem si fanno sempre più complessi.

Zeynep diventa l'assistente di Cem e vola in America, ma Yildiz la richiama a Istanbul

Il fratello di Lal, Cem, entrerà nella vita di Zeynep, stravolgendole la quotidianità.

Dopo aver rotto con Alihan, Zeynep diventerà l'assistente di Cem, visto che quest'ultimo sarà il nuovo direttore generale dell'azienda di Alihan. Una nuova esperienza che la porterà anche a lavorare negli Stati Uniti: quando Alihan si renderà conto che Cem si sta innamorando di lei, lo spedirà in America per separarli, ma Cem le chiederà di essere la sua assistente anche in America e lei accetterà.

Tuttavia, il tutto durerà poco, perché Yildiz, disperata per essersi lasciata con Halit, telefonerà alla sorella e la implorerà di tornare a Istanbul per starle vicino e Zeynep accetterà di rientrare. Solo che Zeynep si sentirà presa in giro, perché Yildiz tornerà subito con Halit e lei resterà sola e senza lavoro.

La madre di Lal ha un infarto, Cem torna a Istanbul e Yildiz avvisa Zeynep

Intanto, un evento improvviso sconvolgerà la vita di Lal: la madre accuserà un infarto e si troverà in terapia intensiva. Tutti correranno per confortarla, a partire da Alihan, fino ad arrivare a Cem, che, viste le condizioni di salute molto precarie della madre, deciderà di tornare a Istanbul.

Ad assistere a questa scena ci sarà Yildiz, che accompagnerà Halit in ospedale. Manderà subito un messaggio a Zeynep, dicendole che Alihan è al fianco di Lal e che Cem è tornato dall'America.

Zeynep si presenta in ospedale, ma Lal la invita ad andarsene con tono freddo

Zeynep si sentirà subito in dovere di chiamare Cem e lo farà.

Tuttavia, la sua gentilezza la porterà a recarsi anche in ospedale. Troverà Cem molto preoccupato e, poco dopo, arriveranno anche Alihan e Lal, che la guarderà con un occhio storto. Cem ringrazierà Alihan per aver lasciato il lavoro ed essere corso in ospedale. "Se vuoi puoi andare ora", gli dirà Cem, ma Alihan preferirà restare fino a quando l'operazione a cui si sta sottoponendo Yasemin non finirà.

Cem proporrà di andare tutti al bar dell'ospedale. "Zeynep, vieni anche tu con noi, resta", dirà Cem, ma Lal noterà la "tensione" che c'è tra la ragazza e Alihan, così, anche se in maniera gentile, la caccerà via. "Puoi prendere il tuo caffè, ma poi è il caso che tu te ne vada", dirà Lal e a Zeynep non resterà che rispondere: "Ok, va bene".