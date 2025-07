Nelle puntate della prima stagione di Forbidden fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Zehra accetterà di diventare la moglie di Sinan dopo aver aperto con lui uno studio di medicina estetica. Informerà della novità suo padre Halit, che andrà su tutte le furie, consapevole che il nuovo genero abbia avuto una relazione extraconiugale con Ender.

Zehra accetta di diventare la moglie di Sinan

Sinan si metterà in affari con Zehra per aprire uno studio di medicina estetica. Farà in modo che la giovane stipuli un oneroso prestito per aprire l’attività, usando il suo fascino su di lei.

Zehra non riuscirà a pagare la prima rata del debito, finendo in difficoltà. Un addetto dell'ente governativo fiscale farà il suo arrivo alla tenuta Argun per procedere al pignoramento. Halit andrà su tutte le furie, sicuro che la figlia abbia pagato il centro con i suoi risparmi. L'imprenditore criticherà aspramente Zehra, dopo aver pagato la multa per evitare il pignoramento. La ragazza si rifugerà a casa di Sinan, che si dirà pronto a incontrare Halit per rivelargli della loro storia d'amore. Ma prima di fare ciò, chiederà a Zehra di sposarlo per dimostrare che stanno facendo le cose sul serio sia tra loro che con il centro medico.

Halit perde la ragione alla notizia delle nozze della figlia

Zehra accetterà di diventare la moglie di Sinan presentandolo come suo marito al padre. Halit andrà su tutte le furie alla scoperta della novità, poiché l'uomo aveva avuto una relazione extraconiugale con Ender. Nella vicenda interverrà la sorella di Caner, che sarà pronta ad aiutare Sinan solo se riuscirà a convincere Halit che non sono mai stati amanti. La donna vorrà far ricadere la colpa della bugia su Yildiz per allontanarla una volta per tutte dalla tenuta. Sinan accetterà l'accordo, anche se Argun non sembrerà credere alla sua versione.

Lal ha fatto una scenata ad Alihan

Nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda a luglio su Canale 5, Zeynep Yilmaz e Alihan hanno continuato la loro storia d'amore segreta.

Una loro serata tranquilla è stata rovinata dall'arrivo di Lal, che ha fatto una scenata all'ex fidanzato in preda ai fumi dell'alcol.

Ender, invece, ha cercato di impossessarsi di alcune foto compromettenti di Azra. La donna ha intenzione di mostrare ciò che ha trovato a Halit, perché vuole allontanarlo dalla sua nuova conquista. Ender ha organizzato un piano per recuperare i suoi oggetti personali con la complicità di Aysel. La donna si è introdotta furtivamente nella sua vecchia dimora ed è stata travolta dai ricordi del suo matrimonio con Halit.