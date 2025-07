Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Alihan aprirà finalmente il suo cuore a Zeynep e le confesserà il suo amore con parole che la sorprenderanno. Dopo aver tentato inutilmente di riconquistarla, Alihan organizzerà un momento speciale per dirle ciò che prova davvero. "Ti amo così tanto", le dirà emozionato. Zeynep resterà sorpresa e toccata dalla sincerità delle sue parole, ma non sarà pronta a dare una risposta immediata. Alihan le lancerà allora una proposta inaspettata: se vorrà tornare con lui, dovrà presentarsi il giorno dopo alle 17, in un luogo svelato da un film.

Zeynep parte per l'America, Alihan tenta di fermarla

Alihan sarà molto deluso quando, dopo la sua rottura con Zeynep, la ragazza deciderà di seguire Cem in America per fargli da assistente. Troverà il coraggio di dirle ciò che prova quando lei sarà in partenza per l'aeroporto. Arriverà anche a comprare un biglietto pur di raggiungerla al gate, ma quando arriverà il gate sarà chiuso.

Lui, però, non si arrenderà e progetterà di andare in America per confessarle ciò che prova. Salirà sull'aereo, ma, pochi istanti prima di partire, riceverà una telefonata da Hakan, in cui gli dirà che Zeynep è appena rientrata a Istanbul.

Il ritorno a Istanbul e un nuovo piano per riconquistarla

Lui farà tante cose per starle vicino, come, per esempio, acquistare la nuova azienda in cui Zeynep lavora.

Tuttavia, nonostante gli sforzi, non riuscirà a fare breccia nel suo cuore, anzi, lei si allontanerà sempre di più. Sconsolato, capirà che deve fare una dichiarazione d'amore che arriva proprio dal cuore, Zeynep è semplice e non si fa attirare dalle cose fatte solo grazie ai soldi.

Una sera, "casualmente", resteranno bloccati nell'ascensore. Sarà solo un tentativo disperato di Alihan di chiederle di trascorrere un po' di tempo con lui per parlare. Inizialmente, lei sarà restia, ma, alla fine, accetterà e basterà una telefonata di Alihan per far ripartire l'ascensore.

L'invito speciale di Alihan

La porterà in un posto molto romantico, con tante piccole luci che creeranno una dolce atmosfera. Un po' agitato, Alihan aprirà il suo cuore alla ragazza, dicendole che per lui, dalla loro rottura, non è stato un periodo facile e che, ai tempi, ha scelto di separarsi da lei perché pensava che la solitudine per lui potesse essere l'unica strada giusta per non soffrire.

"Ti amo così tanto", dirà Alihan a Zeynep, lasciandola sbigottita. "Perché non mi hai detto queste cose prima?", replicherà lei e lui le spiegherà che la sua mente era solamente attanagliata da paure. Lui, ovviamente, vuole tornare con lei, ma Zeynep non sarà ancora sicura di potersi fidare.

"Pensaci: se mi dici 'no', prometto che non ti cerco più, ma se per te è 'sì' ci incontriamo domani alle 17 in un luogo che capirai guardando questo film", dirà Alihan, porgendo a Zeynep il dvd del film. Che decisione prenderà Zeynep?