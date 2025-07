Le anticipazioni di Forbidden Fruit riservano grandi emozioni per gli episodi in onda su Canale 5 da lunedì 14 a venerdì 18 luglio, alle 14:10. Alihan e Zeynep si trovano sempre più vicini, con Alihan deciso a sorprenderla con un gesto che potrebbe rafforzare il loro legame. Intanto, le macchinazioni di Ender non si fermano: la donna cerca di riconquistare il suo status sociale e vendicarsi di Halit, mentre Yildiz tenta di consolidare la sua posizione lavorativa e personale. Tra intrighi e tensioni, la settimana promette colpi di scena che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Un amore in crescita tra Alihan e Zeynep

Alihan sembra sempre più determinato a conquistare Zeynep. Dopo averla invitata a casa sua, ora la sorprende con un gesto romantico, organizzando una cena speciale in una suggestiva tenuta di campagna. Questo gesto non solo intensifica l'atmosfera tra i due, ma li porta a trascorrere la notte insieme, segno di un legame sempre più forte. Tuttavia la serenità è interrotta quando l'ex fidanzata di Alihan, Lal, fa irruzione in casa sua in preda all'ira, creando un momento di alta tensione. Intanto Hakan osserva con interesse la crescente intesa tra Alihan e Zeynep, non perdendo occasione per stuzzicare il suo amico su quella che sembra essere più di una semplice amicizia.

Ender, Yildiz e il gioco degli inganni

Mentre l'amore tra Alihan e Zeynep sembra fiorire, Ender non perde tempo e continua a tramare nell'ombra. Determinata a recuperare il suo status e vendicarsi di Halit, Ender cerca di seminare zizzania tra Yildiz e il suo nuovo datore di lavoro. Nonostante le difficoltà, Yildiz non si lascia intimidire. Con l'aiuto di Sengul e Serdar, mette in atto un piano per far ingelosire Halit, sperando così di consolidare la sua posizione. Tuttavia la presenza di Ender rappresenta una minaccia costante e le sue continue manovre, tra cui il tentativo di incontrare di nascosto il figlio Erim, aggiungono ulteriore tensione alla già complessa trama.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, Alihan aveva invitato Zeynep a casa sua per una serata che prometteva di cambiare le sorti della loro relazione. Zeynep aveva accettato, seppur con qualche dubbio. Intanto, Hakan non aveva perso l'occasione per prendere in giro Alihan, notando l'intesa tra lui e Zeynep. Nel frattempo Yildiz aveva iniziato il suo nuovo lavoro come cameriera personale di Halit, scontrandosi subito con Duygu, che aveva cercato di relegarla a ruoli di minore importanza. Per smuovere le acque, Yildiz aveva ingannato Zerrin facendole credere che Duygu stesse tramando con Ender. Ender dal canto suo aveva messo in atto un piano per recuperare i suoi oggetti dalla casa dell'ex marito, un'azione che aveva risvegliato in lei ricordi dolorosi legati al figlio Erim.