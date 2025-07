Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, il rapporto tra Yildiz e Halit subirà un drastico cambiamento. A innescare la crisi sarà Ender, decisa a liberarsi di Yildiz scavando nel suo passato con l’aiuto di Caner. Le rivelazioni ottenute da Şengül, ex amica della protagonista, porteranno Yildiz ad abbandonare la villa e a dichiarare la volontà di divorziare. Ma quando la separazione sembra ormai certa, un evento inatteso cambia tutto: Yildiz viene rapita da tre uomini all’uscita dal tribunale e condotta su uno yacht, dove ad attenderla c’è una figura misteriosa.

La crisi tra Yildiz e Halit inizia con le indagini di Ender sul passato della ragazza

Il matrimonio tra Yildiz e Halit arriverà alla fine, e tutto a causa di Ender, che vorrà sbarazzarsi di lei al più presto. Con l'aiuto di Caner, inizierà a scavare nel passato della ragazza, interrogando coloro che le stavano accanto nella sua vita precedente al matrimonio, come la sua migliore amica Şengül.

Solo che Ender troverà Şengül in un momento in cui i rapporti con Yildiz saranno naufragati, per questo le svelerà che Yildiz ha fatto di tutto per sposare Halit solo per entrare in possesso del suo denaro. Ender e Caner chiederanno a Şengül di testimoniare davanti a Halit e Yildiz, e lei lo farà, salvo poi pentirsi di aver tradito la sua amica, ma ormai sarà troppo tardi.

Yildiz sa che Şengül non ha detto una bugia, ma non ammetterà mai la verità. Anzi, si sentirà offesa e lascerà la villa per tornare nella vecchia casa in cui viveva insieme a Zeynep.

Yildiz minaccia il divorzio per ottenere attenzione, ma Halit ribalta la situazione

Yildiz dichiarerà a Halit che ha intenzione di divorziare, anche se in realtà non lo vorrà: sarà solo un modo per cercare di ottenere qualcosa di più da Halit e ci riuscirà. Lui la inonderà di fiori, le regalerà un anello con un grosso diamante e la inviterà a cena nei ristoranti più chic per tentare di farla tornare a casa.

Tuttavia, Yildiz vorrà farsi desiderare e continuerà a dire di sentirsi offesa e di volere il divorzio. Penserà di avere Halit in pugno, invece riceverà una notifica in cui anche lui vuole il divorzio, e visto che la cosa è consensuale, Yildiz si deve solo recare in tribunale per mettere la firma.

Dopo il tribunale, Yildiz viene rapita e portata su uno yacht da tre uomini misteriosi

Affranta per aver perso la sfida, Yildiz si recherà in tribunale per mettere la firma, ma appena uscirà dal tribunale, una macchina nera accosterà sul ciglio della strada. Tre uomini usciranno e la faranno salire contro la sua volontà in auto: la ragazza sarà vittima di un rapimento.

Yildiz verrà portata al porto e quando scenderà dalla macchina, farà di tutto per liberarsi, ma non ci riuscirà e quei tre uomini la prenderanno e la condurranno a bordo di uno yacht molto lussuoso, dove ci sarà qualcuno ad attenderla: chi sarà?