In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2025/2026, Piersilvio Berlusconi ha fatto chiarezza sul futuro del Grande Fratello. L'editore ha confermato i rumors sulla conduzione di Simona Ventura ma ha anche precisato che il programma tornerà alle origini: "Ci saranno persone comuni e storie vere". Inoltre i concorrenti saranno chiusi in casa solo per 100 giorni.

Le parole di Berlusconi

Ad oggi, il Grande Fratello è uno dei programmi più longevi della tv tanto che la prima edizione andò in onda 25 anni fa. Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per l'anno 2025/2025, Piersilvio Berlusconi ha spiegato che il Grande Fratello tornerà a settembre su Canale 5 e verrà condotto da Simona Ventura.

Stando a quanto riportato dall'editore, l'edizione tornerà alle origini con una durata di 100 giorno. Tuttavia le novità non sono finite: "Ci saranno persone comuni e storie vere, con persone che hanno cose da dire". Inoltre Berlusconi ha rivelato che non tanti i concorrenti a varcare la porta rossa, proprio per permettere ai telespettatori si affezionarsi e conoscere meglio le storie dei partecipanti. Infine, pare che i concorrenti scelti inizialmente resteranno fino all'eliminazione senza ripescaggi: "La casa non è un hotel".

In merito all'edizione Vip alla cui conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, l'editore ha precisato: "Ci sarà ma a patto che vengano trovati davvero dei personaggi famosi".

Bocciati The Couple e La Talpa

Piersilvio Berlusconi ha elogiato il lavoro di Maria De Filippi, spiegando che quando un prodotto è ben fatto i risultati vengono premiati dal pubblico.

Al contrario il 56enne ha detto di essere rimasto deluso da due reality show in particolare, ovvero La Talpa condotta da Diletta Leotta e The Couple presentata da Ilary Blasi e chiusa in anticipo per via dei bassi ascolti. A tal proposito Berlusconi ha affermato: "Ho trovato due prodotti brutti e fatti male, ma questo ci insegna a non ricadere più negli stessi errori".

La reazione del web

Su X, diversi utenti hanno commentato le novità riguardanti il GF.

"Piersilvio giustamente ha bocciato l'ultima edizione, non per gli ascolti ma per i contenuti", "Finalmente il GF torna alle origini con concorrenti sconosciuti e soprattutto la durata ridotta", "Ma quindi mi state dicendo che l'edizione Gold non si farà e Signorini è rimasto senza lavoro?

Aiuto", "Trovo che sia sensata la scelta dell'editore di riportare il Grande Fratello alle origini, d'altronde che senso ha chiudere delle persone diversi mesi in una casa e poi permettergli di entrare e uscire con una qualsiasi scusa", "Benvenuta Simona Ventura".