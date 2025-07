Sono passati tre mesi da quando Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato in diretta su Canale 5, ma c'è ancora qualche fan del Grande Fratello che non riesce ad accettare la rottura. Secondo le segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, l'altra sera Lorenzo ha pubblicato una foto in cui si intravede una ragazza che era seduta di fronte a lui a tavola. Alcuni suoi sostenitori sostengono che questo scatto sia stato postato per punzecchiare chi non approverebbe né le sue amicizie né eventuali nuove frequentazioni, e secondo alcuni la ragazza in questione sarebbe Greta Zuccarello.

Lo scatto che incuriosisce gli utenti di Instagram

Lo stesso giorno in cui si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale Zeudi starebbe frequentando un ragazzo di Napoli, un altro concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello è finito al centro delle chiacchiere per un presunto nuovo flirt.

Nelle scorse ore, a Deianira Marzano sono arrivate diverse segnalazioni sull'identità della donna che si intravede in una foto che Lorenzo ha pubblicato sul suo canale broadcast di Instagram.

L'esperta di gossip ha commentato lo scatto in questione (un'immagine in cui si vedono due piatti e una ragazza che mangia) scrivendo sul suo account social: "Spolverato sfida il suo fandom postando una foto in cui si vede una donna, scatenando il caos tra quelle che lo vogliono single".

Le chiacchiere dopo un evento a Capri

In un'altra storia su Instagram, Deianira Marzano ha condiviso i messaggi che le hanno inviato alcune fan di Lorenzo dopo aver visto lo scatto "incriminato".

"Lei è Greta Zuccarello, al cento per cento. Abbiamo mappato i nei. Sono in una trattoria e la foto è stata fatta di proposito per noi, è incavolato per la nostra rivolta per l'evento con Michael", si legge sui social in queste ore.

Secondo questa segnalazione, Lorenzo non avrebbe gradito l'opposizione di parte del suo fandom alla presenza di Michael (anche lui ex concorrente del Grande Fratello) a un evento che si terrà a fine luglio vicino Napoli, per questo avrebbe pubblicato quest'immagine, asciando intendere che fosse a cena con una ragazza.

Su Lorenzo e Greta sono circolate parecchie chiacchiere qualche settimana fa, in particolare nei giorni in cui entrambi sono stati ospiti di un evento a Capri al quale hanno partecipato anche Helena e Javier.

L'isola dei famosi nel passato di Greta

Greta Zuccarello è nota soprattutto come ballerina, tant'è che qualche anno fa era nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Nel 2024 ha partecipato all'Isola dei famosi come concorrente, ma in precedenza si è esibita anche per altri programmi televisivi come Tale e quale show e The Voice Kids.

Sul fronte sentimentale, si sa che la giovane ha avuto una relazione con il nuotatore Luca Dotto (dal 2019 al 2022), dopodiché non è uscita allo scoperto con nessun altro.