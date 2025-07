Da alcune ore sul web si parla con insistenza di una possibile dolce attesa di Helena Prestes. A dare il via a queste chiacchiere è stato un video nel quale Javier Martinez baciava la pancia della finalista del Grande Fratello e si chiedeva se dentro ci fosse un orsetto o una cavallina (maschietto o femminuccia secondo i fan). A Lorenzo Pugnaloni, però, sono arrivati i messaggi di chi ha ricordato che in questi giorni la modella avrebbe bevuto alcol e si sarebbe divertita a fare kitesurf, tutte cose che una donna incinta dovrebbe evitare.

Le perplessità di alcuni utenti social

Quanto c'è di vero dietro ai rumor che vorrebbero Helena in dolce attesa? Sul web se ne sta parlando dallo scorso 16 luglio, e la diretta interessata non si è ancora esposta né per confermare né per smentire le voci che la vorrebbero incinta del compagno Javier.

Alcuni attenti fan, però, hanno segnalato a Lorenzo Pugnaloni che nei giorni scorsi Prestes avrebbe fatto attività sconsigliate a chi aspetta un bambino.

"Helena ha messo un video per gli abbonati dove Javier le bacia la pancia e chiede se sia maschio o femmina, alludendo a una gravidanza. Ieri lei beveva e faceva kitesurf, che ne pensi?", si legge in un messaggio che l'esperto di gossip ha ricevuto e poi pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram.

Il commento dell'esperto

Lorenzo Pugnaloni sembra avere le idee piuttosto chiare sulle voci che stanno circolando su Helena, o meglio si augura che siano fondate per un motivo specifico.

"Se ne parla da ieri. Io spero che sia vero, perché ridurre la gioia più grande della propria vita ad un canale per abbonati per attirare gente, lo troverei di pessimo gusto. Ancora di più se non fosse vero, perché vorrebbe dire che è stato fatto di proposito per far intendere altro. Vedremo", ha scritto l'esperto di gossip nella storia Instagram che ha postato per commentare i rumor che stanno impazzando sulla coppia che si è formata nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Il silenzio dei diretti interessati

Al momento Helena e Javier non hanno rilasciato dichiarazioni su quello che si sta vociferando da mercoledì scorso, ovvero che sarebbero in attesa del loro primo figlio e che l'avrebbero fatto capire con un video che sarebbe stato pubblicato solo per chi è abbondato ai loro canali social.

La storia d'amore tra Prestes e Martinez è cominciata nella casa del Grande Fratello lo scorso febbraio, e da allora si è rafforzata superando ostacoli e gelosie di vario genere.

Il pallavolista ha ceduto al corteggiamento della modella dopo mesi d'amicizia, ma oggi sembra convinto della decisione che ha preso tra le mura più spiate d'Italia.