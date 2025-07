Non accenna a diminuire l'affetto dei fan per Zeudi Di Palma: anche se sono passati diversi mesi dalla fine del Grande Fratello, la modella continua ad essere amatissima dalle persone che l'hanno seguita quando era una concorrente del reality. L'ultima idea che hanno avuto i sostenitori dell'ex Miss Italia, è quella di aprire una raccolta fondi per poter regalare alla ragazza un'automobile di lusso dal valore di più di 31mila euro. Una parte del fandom della 24enne è d'accordo con quest'iniziativa, un'altra tentenna.

L'idea per stupire Zeudi

A distanza di più di tre mesi dalla finale del Grande Fratello, l'affetto dei fan nei confronti di Zeudi sembra essere addirittura aumentato.

In questi giorni, infatti, sui social c'è chi si sta esponendo per proporre l'apertura di una nuova raccolta fondi per regalare all'ex Miss Italia un'automobile di lusso.

Dopo aver scoperto che macchine piacciono a Di Palma e qual è il suo colore preferito (il nero), alcuni utenti di X si sono detti pronti a contribuire nell'acquisto della prossima vettura che la ragazza guiderà per le vie di Napoli.

L'idea generale sarebbe quella di regalare alla finalista del reality un'auto che costa più di 31mila euro, ma non tutti i sostenitori della 24enne sono disposti a partecipare alla raccolta fondi che potrebbe essere aperta nei prossimi giorni.

I pareri contrastanti degli utenti di X

Il numeroso fandom di Zeudi sembra essere un po' spaccato su questa nuova raccolta fondi: da un lato c'è chi non vede l'ora di contribuire al costoso regalo per Di Palma, dall'altro chi pensa che si starebbe esagerando nella scelta dei doni da fare alla loro beniamina.

"Apriamo una raccolta, regaliamogliela per Natale", "Sarebbe meglio qualcosa di più piccolo, un'auto del genere non andrebbe bene per girare per Napoli", "Ma fate sul serio?", "Potremmo regalarla per il suo compleanno, che è tra pochi mesi", "Giacché compriamole una casa nuova", "Troppo costosa", "A questo punto regaliamole un appartamento con vista sul mare", "Facciamolo", "Non penso che Zeudi ne abbia bisogno", questi sono alcuni dei pareri contrastanti degli utenti di X sul prossimo regalo che la finalista del Grande Fratello potrebbe ricevere dai suoi sostenitori.

Il tour in giro per il mondo

Grazie al Grande Fratello Zeudi ha acquisito fan da tutto il mondo, e per questo qualche settimana fa ha dato il via ad un tour che le sta permettendo di incontrare tutti i suoi sostenitori all'estero.

Fino ad ora la modella è stata in Spagna, in Gran Bretagna e in Brasile, e in ogni tappa ha presieduto uno spettacolo in cui ha messo in mostra le sue doti da indossatrice, da musicista e da ballerina.