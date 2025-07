Nei giorni scorso sul web si è parlato di un possibile nuovo amore per Zeudi Di Palma, in particolare di una liason con un ragazzo di Napoli con il quale è stata fotografata. Su Instagram, però, la finalista del Grande Fratello ha smentito tutto e ha anticipato che presto diffiderà le persone che hanno messo in giro voci infondate sulla vita sentimentale.

La risposta agli ultimi gossip

Zeudi si è fidanzata? Questa è la domanda che si sono posti i suoi fan da quando Deianira Marzano ha svelato che la modella avrebbe una storia segreta con un ragazzo di Napoli con il quale è stata fotografata di recente.

L'ex Miss Italia è rimasta in silenzio per diversi giorni, poi ha deciso di esporsi per fare chiarezza sull'argomento che sembra interessare a molti, ovvero la sua vita sentimentale.

"Giovanni è un mio carissimo amico, non abbiamo una storia. L'ho tatuato, ci siamo visti cinque o sei volte", ha affermato Di Palma su Instagram.

Infastidita da quello che si è detto sul suo conto nell'ultimo periodo, la finalista del Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti: "A breve partiranno diffide, non faccio nomi perché non voglio fare pubblicità".

Nessun fidanzato per Zeudi

Le segnalazioni e le foto in compagnia di Giovanni, avevano fatto pensare ad un nuovo amore per Zeudi.

A distanza di più di tre mesi dalla fine dell'esperienza nella casa del Grande Fratello, però, la modella si professa ancora single e smentisce con forza tutti i gossip che circolando sulla sua vita privata.

Di Palma ci ha tenuto a rassicurare i fan sul fatto che non ha mai raccontato bugie, per questo non tollera quando terze persone (come Deianira Marzano) parlano di storie che vivrebbe lontano da occhi indiscreti per non deludere chi la supporta sui social.

L'avvicinamento a Helena e a Javier nella casa

Nei mesi scorsi Zeudi è stata protagonista di almeno due flirt davanti alle telecamere: il primo con Helena, il secondo con Javier.

L'intesa con la modella di origini brasiliane è stata quasi immediata, ma alla fine non si è concretizzata in qualcosa di più perché il suo cuore batteva per Martinez.

Prima che nascessero gli Helevier, però, Di Palma si è avvicinata al pallavolista e questo ha spiazzato Prestes.

Nella fase conclusiva dell'edizione 2024/2025 del Grande Fratello si è parlato molto del triangolo Helena-Zeudi-Javier, soprattutto a causa della gelosia della 34enne nei confronti di quella che un tempo era una sua carissima amica.

Il reality è finito da più di tre mesi e le due ragazze non sono riuscite a recuperare il rapporto che avevano instaurato quando l'ex Miss Italia ha debuttato al Grande Fratello.