Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano grandi cambiamenti nella vita di uno dei protagonisti e nuovi arrivi. Nelle puntate della decima stagione, in onda da settembre su Rai 1, Enrico tornerà a esercitare la professione medica, incontrando il collega Alberto Di Meo. Il posto vacante di magazziniere nel negozio verrà occupato da Fulvio, che diventerà dipendente, facendo assumere anche sua figlia Caterina come Venere.

Alberto Di Meo è un medico, così come Enrico, che torna al suo precedente impiego

Aria di cambiamenti in vista per uno dei protagonisti de Il Paradiso delle signore.

Dopo aver passato un’intera stagione a nascondersi, Enrico Brancaccio tornerà a essere il dottor Proietti: indosserà nuovamente il camice bianco e riprenderà la sua professione di medico, non più in incognito. Inoltre, Enrico e Anita si trasferiranno stabilmente a Villa Guarnieri. Ci sarà spazio anche per le vicende di un altro medico: Alberto Di Meo, che arriverà a Milano.

Le anticipazioni non chiariscono ancora se Alberto ed Enrico saranno semplicemente colleghi, accomunati dalla stessa professione, oppure se lavoreranno fianco a fianco nella stessa clinica privata o in ospedale. Va infatti ricordato che Enrico ha un problema al braccio in seguito alla sparatoria. Nelle nuove puntate, il fidanzato di Marta non rivelerà a nessuno il suo malessere.

Potrebbe quindi essere ipotizzabile che Alberto Di Meo sia uno specialista al quale Enrico si rivolgerà per cercare di risolvere il problema.

Fulvio sostituisce Enrico in magazzino

Nel frattempo, in magazzino mancherà personale a causa dell’assenza di Enrico. Fulvio verrà quindi assunto come magazziniere. Anche sua figlia Caterina entrerà a far parte dello staff, diventando commessa. Le Veneri, infatti, saranno oberate di lavoro per diversi motivi: Elvira dovrà occuparsi del suo bambino, Rosa non è ancora tornata a Milano, mentre Delia sarà impegnata a realizzare le acconciature per la nuova collezione de Il Paradiso. Intanto, proseguiranno anche le vicende sentimentali dei protagonisti: Marina Valli e Matteo Portelli si fidanzeranno, mentre Adelaide e Marcello continueranno la loro relazione, così come Delia e Gianlorenzo.

Per Odile, invece, sarà il momento di chiudere la sua storia con Guido perché il suo cuore batte per Matteo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico è stato ferito

Nelle precedenti puntate della nona stagione della soap andate in onda su Rai 1, Enrico è stato salvato da Mimmo, ma è rimasto ferito durante la sparatoria. Nel frattempo, Delia e Gianlorenzo si sono scambiati il primo bacio, mentre Rosa ha lasciato Milano per tornare a vivere con sua madre. Invece Roberto e Marcello hanno scelto di non denunciare Tancredi per il plagio dell’abito di Botteri.