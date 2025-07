Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano l'arrivo di due fratelli dal passato misterioso. Nelle puntate in onda da lunedì 8 settembre alle 16 su Rai 1, alla Galleria Milano Moda faranno il loro ingresso Ettore e Greta Marchesi, legati da un segreto che li unisce. Nel frattempo, Matteo Portelli e Marina Valli ufficializzeranno la loro relazione in occasione della sfilata dedicata al cinema. Spazio anche alle vicende dei nuovi dipendenti del negozio di Marcello Barbieri, Fulvio e Caterina Rinaldi .

Ettore Marchesi e sua sorella Greta sono uniti da un segreto

La riapertura della Galleria Milano Moda sarà segnata da grandi cambiamenti, sia nella direzione sia nello staff. Al comando del negozio concorrente de Il Paradiso delle signore ci sarà Odile , poiché Tancredi di Sant'Erasmo è stato estromesso dalla dirigenza a causa dei suoi trascorsi. Dopo il licenziamento di Giulia Furlan, ci sarà una nuova stilista: Greta Marchesi. Quest'ultima entrerà nell'organico dell'atelier insieme a suo fratello Ettore, che ricoprirà la posizione di creativo. Greta ed Ettore non saranno del tutto trasparenti con le persone che avranno accanto, poiché nasconderanno un segreto che li terrà uniti. Tuttavia, le anticipazioni non svelano ancora dettagli in merito a quello che i due nuovi protagonisti nascondono nel loro passato.

Fulvio Rinaldi non sa che sua figlia Caterina ha un fidanzato segreto

Nel frattempo, anche a Il Paradiso delle signore arriveranno nuovi dipendenti per sopperire alle assenze di alcuni protagonisti. Va ricordato che il magazzino del negozio sentirà la mancanza di tre persone: Armando, in Grecia dal suo amico; Alfredo, in Belgio con Clara, ed Enrico che è impegnato con la sua attività di medico. Fulvio Rinaldi verrà quindi assunto come magazziniere, mentre sua figlia Caterina diventerà Venere. Quest'ultima nasconderà a suo padre e alle persone a lei vicine di avere un fidanzato, mantenendo il segreto sull'identità del suo amore. Non è stata ancora chiarita la motivazione che porterà la commessa a celare tale situazione sentimentale, né se l'uomo in questione sia un personaggio poco raccomandabile, sposato o coinvolto in affari loschi, costringendo così Caterina a tenere nascosta la sua relazione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico ha salvato Adelaide

Nelle precedenti puntate della nona stagione della soap andate in onda su Rai 1, Enrico è tornato a indossare il camice da medico per operare Adelaide. La contessa è stata salvata dal fidanzato di Marta, che, grazie alla sua specializzazione in cardiologia, ha scoperto che Adelaide era affetta da una grave patologia risolvibile con un intervento chirurgico complesso. Nel frattempo, Delia e Gianlorenzo si sono fidanzati, mentre Odile è tornata insieme al suo ex fidanzato, il produttore cinematografico Guido Castelli.