La serie Innocence torna su Canale 5 con episodi carichi di tensione e colpi di scena, in onda dal 26 luglio al 2 agosto alle 14:30. Al centro della scena, le nozze di Ilker e Irem, celebrate in carcere, scuotono gli animi. Harun, furioso, cerca di annullare il matrimonio della figlia, mentre Bahar si sente impotente di fronte a una situazione che le sfugge di mano. Intanto, Ela si risveglia dal coma, ma il suo silenzio preoccupa tutti. La polizia indaga su un presunto secondo cellulare che Ela avrebbe usato per comunicare con Ilker, mentre il caso diventa mediatico e coinvolge sempre più persone.

Ilker e Irem si sposano in carcere, Harun cerca di annullare le nozze

Nonostante gli sforzi di Harun per proteggere sua figlia da Ilker, il destino prende una piega inaspettata: Irem decide di sposare Ilker in carcere, una scelta che scatena la furia del padre. Harun non si rassegna e avvia una battaglia legale per cercare di annullare il matrimonio, mentre Irem si trasferisce nella casa dei suoceri, determinata a difendere le sue scelte. Hale, madre di Ilker, vede le nozze come un'opportunità per riabilitare l'immagine del figlio, trasformandole in un caso mediatico che amplifica il suo desiderio di riscatto. Tuttavia, Bahar è sconvolta e in preda ai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere la figlia, mentre la suocera Gulizar le imputa la colpa dei guai della famiglia.

Ela si risveglia ma il mistero si infittisce

In ospedale, Ela apre finalmente gli occhi, ma la sua decisione di restare in silenzio alimenta ulteriori dubbi e preoccupazioni. La polizia sospetta l'esistenza di un secondo cellulare che Ela avrebbe utilizzato per comunicare segretamente con Ilker, e questo elemento potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini in corso. Nel frattempo, Bahar tenta disperatamente di contattare Timur per ottenere supporto, ma scopre che è insieme a Banu, mettendo in dubbio la lealtà e i legami familiari. Il caso diventa sempre più intricato, con un flashback che svela dettagli sconvolgenti di una notte fatidica, mentre il flashforward ci porta al momento della prima udienza, aumentando l'attesa per le dichiarazioni di Ela.

Nella puntata precedente di Innocence

Nella puntata precedente di Innocence, Bahar aveva scoperto che Ela era incinta e che aveva perso il bambino in seguito al pestaggio subito. La sua rabbia si era riversata su Timur, colpevole di non aver fermato la relazione tra Ela e il suo capo. Nonostante le pressioni di Timur, spinto da Banu, per ritirare la denuncia, Bahar aveva resistito. In un tentativo di risolvere la situazione, Hale aveva offerto a Bahar dieci milioni di dollari per trasferirsi negli Stati Uniti, ma la donna aveva rifiutato, rendendo pubblica l'offerta e gettando ulteriore discredito su Ilker, che nel frattempo era stato trasferito in ospedale dopo un'aggressione in carcere.