Arif e Bahar balleranno un romantico lento durante le nozze di Ceyda nelle prossime puntate de La forza di una donna e con Doruk e Nisan sembreranno una famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda organizzerà una bellissima festa per il suo matrimonio e tutti i suoi amici saranno ospiti di un albergo lussuoso. Arif sarà incantato dalla bellezza di Bahar che indosserà un abito elegante e tra i due ci sarà un'atmosfera magica.

Il matrimonio inaspettato di Ceyda e Peyami

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano grandi novità per Ceyda che vedrà la sua vita prendere una piega totalmente inaspettata.

Nel giro di pochi giorni, infatti, l'amica di Bahar si ritroverà ad essere fidanzata con Peyami, lo scagnozzo di Hikmet. Tutto avrà inizio quando Ceyda sarà invitata a cantare a casa di Seyfullah. Pur di non rivelare la sua preoccupazione per Hikmet, visto che sua moglie sarà presente, Ceyda fingerà di amare Peyami. L'intuizione della ragazza si rivelerà geniale per Seyfullah che deciderà di sfruttare la situazione per proteggere il matrimonio di sua figlia Umran. Il ricco e pericoloso imprenditore, infatti, imporrà a Ceyda di sposare davvero Peyami: in questo modo Hikmet smetterà di correrle dietro e sarà fedele a sua figlia. La ragazza proverà ad opporsi a questa decisione, ma presto capirà che non potrà mettersi contro un uomo potente come Seyfullah.

Nel frattempo, Umran sarà entusiasta per il fidanzamento di Ceyda, tanto che le offrirà di pagare di tasca sua le nozze con il suo fidanzato. L'amica di Bahar si rassegnerà al suo destino e chiederà l'aiuto dei suoi amici per vivere al meglio questo giorno così particolare. Visto che pagherà Seyfullah, Ceyda chiederà ad Enver di occuparsi degli abiti degli sposi e inviterà tutti i suoi amici al matrimonio. Almeno per qualche giorno, Bahar potrà distrarsi e non pensare alla sua malattia, ma si godrà dei momenti di festa con gli amici ei suoi bambini.

La festa di Ceyda e i balli in suo onore

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar, Ceyda, Arif, Yeliz e i bambini saliranno su un furgone per raggiungere il luogo della cerimonia.

Tutti saranno ospitati in un albergo e per Nisan e Doruk sarà un grande divertimento scoprire la vasca idromassaggio. I bambini saranno al settimo cielo, ma anche Bahar sarà molto serena. Quando arriverà il momento di vestirsi, la donna stupirà Arif con un abito elegante che valorizzerà ancora di più la sua bellezza. L'uomo sarà incantato e lui, Bahar e i bambini sembreranno una famiglia perché vivranno questo giorno speciale senza separarsi. Quando arriverà il momento del ballo, Arif e Bahar andranno in pista e si lasceranno andare a un lento romantico. Non mancheranno le sorprese con Musa che inviterà Yeliz a ballare con lui e la donna sarà molto felice di accettare. Quando Ceyda concederà un ballo al piccolo Doruk, Peyami inviterà Bersan, rimasta da sola al tavolo.

Bahar e Arif: un'amicizia speciale

Nelle puntate in onda in Italia, è chiaro che Arif e Bahar è nato un legame speciale. Nessuno dei due ha il coraggio di dichiararsi, anche perché i problemi sono tanti. Bahar sta attraversando un periodo molto delicato a causa di una grave forma di anemia che richiede il trapianto. La donna ha dovuto lasciare il quartiere e trasferirsi a casa di Hatice per evitare di mettere in pericolo le vite dei bambini Arif ha dovuto salutare Bahar e non è neanche più certo di un suo ritorno, visto che la donna gli ha dato il permesso di affittare la sua casa. Doruk, Nisan e la loro mamma adesso vivono dalla nonna e la malattia sta diventando sempre più dolorosa. Si attende un trapianto di midollo osseo per una speranza di sopravvivenza.