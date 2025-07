Sirin colpirà senza pietà Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna e la ridurrà in uno stato pessimo.

Le anticipazioni rivelano che Bahar scoprirà che Sirin è la presunta amante di Sarp e andrà ad affrontarla. La ragazza sarà pronta a reagire pesantemente alle accuse di Bahar e senza preoccuparsi della sua malattia si lascerà andare a calci e pugni. Sirin non si fermerà nonostante l'impotenza e la fragilità di Bahar e questo confermerà la sua crudeltà. Quando Bahar tornerà a casa in condizioni terribili, Ceyda sarà pronta ad accoglierla tra le sue braccia.

La resa dei conti tra Bahar e Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin dimostrerà tutta la sua crudeltà nelle prossime puntate. Bahar dovrà combattere contro i sintomi della sua malattia che lo renderà sempre più invalidante e doloroso. Yeliz, tuttavia, continuerà a sentirsi in colpa perché dovrà nasconderle che Sirin è la presunta amante di suo marito. La donna penserà che la cosa più giusta sia parlare con la sua migliore amica, ma Jale le raccomanderà di tenere Bahar lontana da ogni tipo di stress. Per tutelare la salute della sua amica, Yeliz dovrà tacere gli inganni di Sirin, ma proverà ad aiutare Bahar ad arrivare da sola alla verità. La madre di Doruk e Nisan non smetterà di pensare alla presunta amante di suo marito e proverà a telefonare inutilmente al suo numero.

Sirin, infatti, cambierà la scheda telefonica e il numero che le apparteneva sarà nelle mani di un'altra donna. Yeliz consiglierà a Bahar di chiedere alla nuova proprietaria come si chiamasse la persona che le ha venduto il telefono. In questo modo, Bahar capirà che Sirin è stata l'amante di Sarp ed era lei a tormentarla con le telefonate anonime. La reazione della donna sarà a dir poco furiosa con tutti, in particolar modo con Enver. Secondo Bahar, infatti, Enver ha sempre saputo tutto e ha protetto sua figlia facendo il doppio gioco.

Ceyda sarà pronta ad accogliere Bahar

Nelle prossime puntate della soap, la rabbia di Bahar sarà soprattutto rivolta a Sirin. La donna andrà ad affrontare sua sorella: "Sono venuta per ucciderti", dirà a Sirin che sorriderà divertita della minaccia di Bahar.

Quest'ultima, infatti, sarà fisicamente molto fragile per la sua malattia e anche se proverà ad attaccare sua sorella, avrà la peggio. Sirin reagirà in modo molto brusco, colpendo Bahar con pugni e calci, senza preoccuparsi del fatto che la donna abbia una grave malattia. Srin non avrà nessuna pietà nel vedere che sua sorella non ha più la forza di reagire e continuerà a sfogare su di lei tutta la sua frustrazione. Bahar sarà soccorsa da due passanti e tornerà a casa in pessime condizioni. Tra le braccia di Ceyda troverà il conforto di cui aveva bisogno e la sua amica le giurerà che Sirin pagherà per tutto il male commesso.

La scoperta di Yeliz e lo scontro con Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, Yeliz ha appena capito che Sirin ha tramato alle spalle di Bahar.

La donna ha telefonato al numero che perseguitava la sua amica e si è accorta che il telefono di Sirin squillava. Yeliz ha affrontato la ragazza: "Sei una psicopatica" , le ha detto "Ti disonorerò con tutti". La donna ha giurato vendetta a Sirin e stava per andare a dire tutto a Bahar quando si è ricordata le parole di Jale e dei medici. Yeliz si è fermata dando la priorità alla salute di Bahar che in questo momento ha bisogno di serenità. La donna, tuttavia, non ha nessuna intenzione di lasciare che Sirin resti impunita.