Arif si farà coraggio e dichiarerà i suoi sentimenti a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti amo, anche con la malattia e i bambini".

Le anticipazioni rivelano che Ceyda spingerà Arif a dichiararsi e lui inviterà Bahar a fare colazione vicino al mare. I due trascorreranno momenti piacevoli in un posto molto romantico e Arif chiederà a Bahar se ricambia i suoi sentimenti. La donna esiterà per via della malattia e dei problemi che non le permettono di vivere in maniera spensierata, Arif, però, dirà a Bahar che lui la ama così com'è e lei non potrà resistere.

Finalmente, i due riusciranno a parlarsi senza filtri e l’amore trionferà.

Il momento difficile di Bahar, in bilico tra la vita e la morte

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda convincerà Arif a dichiarare il suo amore a Bahar. Quest'ultima vivrà un momento molto particolare della sua vita, perché la grave anemia di cui soffre peggiorerà di colpo e si renderà necessario un trapianto di midollo. Bahar dovrà sottoporsi all'intervento al più presto e la sua vita sarà appesa a un filo, perché Sirin, l'unica donatrice compatibile trovata, avrà l'ittero. Tutti spereranno che Bahar possa resistere fino a quando sua sorella non avrà risolto il suo problema, ma le condizioni della donna saranno molto precarie.

In questo clima non proprio sereno, Ceyda parlerà con Arif e gli chiederà quali siano i suoi reali sentimenti per Bahar. La ragazza dovrà insistere parecchio prima di riuscire a far aprire Arif, molto timido e riservato, ma alla fine ci riuscirà. Il proprietario della caffetteria si aprirà, confidandole che è innamorato di Bahar. Ceyda aveva già intuito i sentimenti di Arif e lo inviterà a farsi avanti con la donna senza perdere altro tempo. "E se lei non mi ama?", chiederà l'uomo, spiegando le sue paure. Tuttavia, Ceyda gli assicurerà che Bahar lo ricambia e che ha bisogno di lui in un momento così delicato.

Il grande passo di Arif con Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif si lascerà convincere da Ceyda e dopo aver affidato la caffetteria a un amico correrà da Bahar.

Quest'ultima sarà piuttosto sorpresa dalla visita di Arif, che le chiederà di prepararsi per andare a fare colazione vicino al mare. Poco dopo, Bahar scenderà e andrà con Arif in un posto molto bello. All'inizio l'imbarazzo sarà evidente e i due romperanno il ghiaccio parlando dei problemi coniugali tra Enver e Hatice. Poi, però, Arif prenderà coraggio e sarà molto diretto con Bahar: "Ti amo, tu provi qualcosa per me?". L'uomo terrà a precisare che tra loro non cambierà nulla se Bahar dovesse rifiutarlo, perché lui le starà accanto comunque. La donna sarà molto cauta e ricorderà ad Arif che potrebbe morire da un momento all'altro e ha anche due bambini ma lui sarà molto dolce. "Io ti amo anche con la malattia e i bambini", dirà.

Bahar ripenserà a tutti i momenti felici trascorsi con Arif e tutte le volte in cui lui si è rivelato fondamentale per lei e i bambini. Tra i due, finalmente, non ci saranno più segreti ed entrambi si dichiareranno amore.

Arif e Bahar: da sconosciuti a inseparabili

Nelle puntate andate in onda in Italia, Arif ha conosciuto Bahar perché la donna ha preso in affitto uno degli appartamenti di suo padre. Arif ha notato subito Bahar e i suoi bambini che sono arrivati al quartiere e lo hanno colorato con una luce diversa. Il posto, infatti, non è dei migliori perché è frequentato da gente poco raccomandabile. Bahar e i suoi bambini, in poco tempo, hanno rivoluzionato il palazzo e creato legami con Ceyda, la vicina di casa che all'inizio era molto diffidente, e Arif che era chiuso e molto serio.

Bahar ha avuto diverse volte bisogno di aiuto e Arif non si è mai tirato indietro, mostrando il suo lato più dolce. I bambini, Doruk e Nisan, soffrono molto la mancanza del padre e in Arif hanno visto una figura molto importante per colmare questo vuoto. "Vorrei che Arif fosse mio padre", ha detto un giorno Doruk a Bahar che si è resa conto di quanto fosse speciale quell'uomo.