Sarp in lacrime abbraccerà Nisan e Doruk nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non andrò più via", dirà ai suoi figli che penseranno che possa essere un sogno.

Le anticipazioni rivelano che Sarp andrà in ospedale dopo aver saputo che Bahar e i suoi figli sono vivi. Qui, l'uomo, incontrerà i suoi bambini che si lasceranno andare con lui ad un abbraccio che farà commuovere tutti. Hatice e Yeliz non potranno trattenere le lacrime, mentre Arif sarà preoccupato per questo ritorno.

Sarp scoprirà che Bahar e i bambini sono vivi

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp scoprirà che Bahar e i suoi figli non sono nella tomba con i loro nomi.

L'uomo, assalito dai dubbi, andrà al cimitero con la pala e si metterà a scavare per accertarsi che la sua famiglia ha davvero perso la vita come gli è stato detto. Sarp troverà un'amara sorpresa, perché oltre a non trovare i corpi di Bahar e i bambini vedrà che al loro posto è stata seppellita sua madre che credeva scomparsa. In preda alla rabbia, Sarp tornerà da Suat, il suo nuovo suocero, in cerca di risposte che però non arriveranno. Il protagonista non potrà restare a lungo con i dubbi e per questo deciderà di sorvegliare la casa di Enver, sperando di saperne di più. Nel frattempo, Bahar sarà in fin di vita in ospedale e l'unica speranza di salvezza per lei sarà il trapianto di midollo, ma Sirin sembrerà sparita nel nulla.

Ormai tutti, tranne Bahar, sanno che Sarp è vivo ma saranno d'accordo sul mantenere il segreto con Bahar. Quest'ultima, infatti, dovrà pensare soltanto a guarire e un altro stress potrebbe rivelarsi fatale per lei. Enver e Hatice faranno di tutto per sfuggire a Sarp che però non si arrenderà e continuerà a tenere tutti sotto controllo. Quando Enver sarà da solo in casa, Sarp busserà alla sua porta con insistenza e giurerà di restare lì finché non gli aprirà. Esasperato, l'uomo lascerà entrare in casa il marito di Bahar e ascolterà il suo sfogo. In lacrime, Sarp racconterà di essere stato al cimitero ed Enver non potrà più mentirgli: "Bahar è viva, i tuoi figli sono vivi", dirà. L'uomo, però, spiegherà a Sarp che sua moglie è molto malata e lo implorerà di non farsi vedere da lei.

L'abbraccio tanto atteso da Sarp e i bambini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp piangerà sulle foto di famiglia che Enver gli mostrerà e resterà da lui per la notte. Hatice non si accorgerà di niente perché si troverà con i bambini a casa di Bahar, mentre Arif resterà in ospedale con la sua amata. Durante la notte, però, Sarp si alzerà per andare a trovare la sua famiglia senza avvisare Enver. In quel momento, Bahar avrà una grave crisi che allerterà tutta la famiglia. Hatice, Yeliz, i bambini e Ceyda correranno in ospedale terrorizzati e nel corridoio ci sarà anche Sarp. L'emozione sarà incontenibile per l'uomo che potrà rivedere finalmente Nisan e conoscere il piccolo Doruk.

Padre e figlia si stringeranno in un abbraccio che farà commuovere tutti. Yeliz e Hatice non potranno trattenere le lacrime vedendo Doruk accarezzare Sarp e chiedergli se si tratti di un sogno. I due bambini non riusciranno a distinguere la realtà dall'immaginazione, soprattutto Doruk: "Sei venuto a trovarci mentre dormiamo?" gli chiederà. Sarp, in lacrime rassicurerà il bambino: "Non andrò più via". Arif assisterà alla scena preoccupato, perché temerà di perdere l'amore appena trovato con Bahar.

Bahar pensa soprattutto ai suoi bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha da poco scoperto di avere una grave forma di anemia. I medici sono stati molto chiari con lei: se non si cura rischia di morire.

La donna, in un primo momento, ha proseguito la sua vita come se nulla fosse, ma poi ha deciso di iniziare la terapia. Bahar ha parlato con Jale del suo problema, a le ha chiesto di non far sapere niente a sua madre, certa che riuscirà a guarire prima di un eventuale peggioramento. Jale ha spiegato a Bahar che presto non sarà in grado di lavorare e avrà bisogno di un sostegno concreto da parte della sua famiglia. Per il momento, Bahar ha deciso di parlare del suo problema solo con la sua migliore amica, Yeliz.