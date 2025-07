Le prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 16 al 25 luglio, promettono emozioni forti e colpi di scena. Bahar si ritrova in una situazione delicata: un pacchetto di droga viene scoperto a casa sua, portando la polizia a perquisire l'appartamento. Intanto, i suoi svenimenti si fanno sempre più frequenti e pericolosi. Arif si dimostra un alleato indispensabile, aiutandola a trasferirsi da Hatice, dove però l'accoglienza non è delle migliori. Sirin infatti non perde occasione per manipolare la madre contro Bahar, alimentando tensioni in famiglia.

Nel frattempo Bahar inizia a sospettare che suo marito Sarp possa essere ancora vivo e nasconda dei segreti.

Bahar affronta sospetti e svenimenti

La situazione per Bahar si complica quando la polizia trova droga nel suo appartamento, una situazione orchestrata dalla gelosa Bersan, ex di Arif. Tuttavia i sospetti ricadono su Yusuf, il padre di Arif, mettendo Bahar in una posizione difficile. Mentre cerca di risolvere questo enigma, Bahar è costretta a fare i conti con il suo precario stato di salute. Gli svenimenti si fanno sempre più frequenti, con uno di questi che rischia addirittura di provocare un incendio in casa. Questo la costringe a trasferirsi da Hatice e Enver, nella speranza di trovare supporto.

Arif si dimostra un amico leale, aiutandola in questo difficile momento, mentre Sirin si adopera per minare la sua permanenza in famiglia.

Sirin raggira Hatice, Bahar sospetta di Sarp

La gelosia e la manipolazione di Sirin non conoscono limiti. Nonostante la tensione Bahar cerca di adattarsi alla nuova vita con Hatice ed Enver, ma Sirin instilla dubbi e tensioni convincendo la madre che Bahar stia fingendo i suoi malori per ottenere attenzione. Nel frattempo la protagonista inizia a vedere il comportamento di Sarp sotto una nuova luce. Dopo aver aperto dei messaggi, Bahar sospetta che il marito possa essere ancora in vita e si interroga sul suo comportamento passato. Arif, sempre al suo fianco, la aiuta a mettere insieme i pezzi di questo complicato puzzle, mentre la situazione familiare si fa sempre più tesa, culminando in un episodio in cui Hatice, manipolata da Sirin, non permette a Bahar di rientrare in casa.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente di La forza di una donna, la polizia ha perquisito la casa di Bahar a seguito di una segnalazione riguardante la presenza di droga. Sebbene Bahar non fosse a conoscenza di nulla, la tensione è salita alle stelle, e i suoi bambini, spaventati, hanno cercato conforto in Arif. Nel frattempo la salute di Bahar ha continuato a peggiorare, con gli svenimenti che sono diventati sempre più frequenti e preoccupanti. Arif si è dimostrato un solido punto di riferimento per la famiglia.