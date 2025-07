Sarp racconterà la sua verità a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna, spiegandole cosa è successo dopo la sua caduta in mare: "Ho ucciso un uomo".

Le anticipazioni rivelano che Sarp dirà di essere stato salvato da Piril, che si trovava in mare con il suo yacht al momento dell’incidente. L’uomo era con lei quando è arrivato il suo ex fidanzato, armato, convinto che tra loro ci fosse una relazione. Sarp spiegherà che l’uomo ha puntato l’arma contro Piril e che, nel tentativo di difenderla, durante lo scontro è partito un colpo che ha ucciso il rivale.

Sarp, Bahar, Nisan e Doruk di nuovo insieme

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che le vite di Bahar e Sarp torneranno a incrociarsi, ma non sarà tutto rose e fiori. Sarp andrà a prendere Bahar e i bambini e li porterà in una casa in montagna, isolata e sicura. Per Nisan e Doruk sarà come vivere un bel sogno, visto che per anni hanno desiderato la loro famiglia unita. Per Bahar, invece, tutto sarà più complicato: una volta arrivata nella nuova casa, capirà che Sarp è molto cambiato e si sta nascondendo da qualcuno. A rendere tutto difficile sarà l'arrivo di Piril, la donna che Sarp ha sposato quando tutti pensavano che fosse morto. Bahar sarà costretta a vivere con la nuova famiglia di Sarp e per lei la situazione sarà intollerabile.

Telefonerà ad Arif che andrà a prendere lei e i bambini per fuggire, ma la reazione di Sarp sarà furiosa. Prenderà con sé Doruk e Nisan, costringendo Bahar a restare con lui. A quel punto, Bahar pretenderà che Sarp le spieghi tutto quello che è successo dal momento della caduta in mare e lui non si sottrarrà. Inizierà a raccontare la sua verità, partendo dal giorno della sua presunta scomparsa e spiegherà che Sirin ha avuto un ruolo fondamentale in tutta la vicenda. Rivelerà che la ragazza lo ha seguito sul traghetto e quando lui l'ha rifiutata ha scatenato il linciaggio, accusandolo pubblicamente di averla molestata. Bahar sarà senza parole e capirà che Sarp è stato vittima di Sirin tanto quanto lei.

Il racconto proseguirà e l'uomo spiegherà che dopo la caduta in mare ha provato a nuotare per salvarsi, ma a tenerlo in vita è stata Piril, la sua attuale moglie. Sarp racconterà di aver perso i sensi e di essersi risvegliato sullo yacht di Piril, precisando però che molti ricordi di quel periodo sono ancora confusi.

Sarp e Bahar: il confronto senza filtri

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp racconterà la sua verità a Bahar. "Sono stato portato a casa di Piril", dirà, "e il suo ex fidanzato, il figlio di Nezir, ci ha visti insieme e ha pensato che tra noi ci fosse qualcosa". "Lui ha estratto una pistola e l'ha puntata contro Piril", dirà Sarp, "E io l'ho protetta". L'uomo spiegherà che ha iniziato a lottare contro il figlio di Nezir ed è partito un colpo che gli è stato fatale.

"Ho tolto la vita a un uomo", dirà Sarp, "E da quel momento tutto è cambiato". Sarp spiegherà che gli uomini di Nezir lo hanno rapito e hanno dato fuoco alla villa in cui era prigioniero. "Piril mi ha salvato ancora una volta, perché suo padre Suat mi avrebbe lasciato lì", racconterà. "Ero gravemente ferito e non ricordo nulla di quei giorni", dirà ancora, "E quando mi sono ripreso ero in Grecia". Sarp spiegherà che Piril e Suat gli hanno procurato una nuova identità. Inoltre, Sarp dirà a Bahar di aver mandato un uomo da lei per darle dei soldi con la promessa che presto si sarebbero rivisti. "Sirin, però, gli ha detto che tu e i bambini eravate morti in un incendio", dirà. Bahar sarà in lacrime e Sarp la abbraccerà per consolarla.

La vita di Bahar senza Sarp

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è convinta che Sarp sia morto dopo essere caduto dal traghetto. La donna ha portato avanti la sua vita a fatica, con i suoi due figli, Doruk e Nisan, e adesso si trova in un quartiere malfamato. Bahar non ha mai mollato e adesso ha nuovi amici su cui contare: Arif, il figlio del suo padrone di casa, e Ceyda, la sua vicina. Entrambi le vogliono molto bene e la sostengono come possono. Bahar, inoltre, ha scoperto di avere una grave forma di anemia ed è stata costretta a chiedere aiuto a Hatice, pur avendo interrotto i rapporti con sua madre da molto tempo. Bahar e i suoi figli si sono trasferiti momentaneamente da Hatice perché ha frequenti mancamenti e questo potrebbe mettere in pericolo i bambini.