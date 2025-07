Arif bacerà Bahar per la prima volta e la renderà felice nelle prossime puntate de La forza di una donna, anche se il momento non sarà dei migliori.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si troverà in ospedale in condizioni molto critiche in attesa del trapianto. Arif le starà accanto e finalmente troverà il coraggio di darle il primo bacio. Ceyda sarà al settimo cielo per la sua amica, anche perché ha sempre sostenuto questa storia d'amore.

Arif e Bahar uniti nel dolore

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif si farà avanti con Bahar e le dichiarerà il suo amore, incoraggiato da Ceyda.

L'uomo porterà la sua amata in un posto molto romantico sul mare e le aprirà il suo cuore, precisando che se lei non dovesse ricambiare lui comunque resterebbe nella sua vita come amico. Bahar non nasconderà le sue paure dovute alla malattia, ma alla fine esprimerà i suoi sentimenti per Arif che sarà al settimo cielo. Nonostante le dichiarazioni, entrambi saranno molto cauti e non ci sarà subito un primo bacio. Bahar sarà comunque molto felice e parlerà a Ceyda e Yeliz di quanto è appena successo. La felicità, tuttavia, durerà molto poco perché Bahar cadrà e sarà portata in ospedale da Arif. Le condizioni della donna saranno sempre più precarie e Jale spiegherà che è arrivato il momento di effettuare il trapianto.

Il grande ostacolo, tuttavia, sarà la scomparsa improvviso di Sirin, l'unica donatrice compatibile, che dopo una lite con Enver darà perdere le sue tracce. La ragazza si nasconderà a casa di Suat, il ricco suocero di Sarp, e nessuno potrà immaginare dove si trovi. Nel frattempo, tutti faranno sentire il loro affetto a Bahar che temerà per la sua vita e per il futuro dei suoi bambini. A starle particolarmente accanto sarà Arif che proverà a rassicurarla: "Io e i bambini non possiamo fare a meno di te, quindi ce la farai", dirà asciugandosi una lacrima.

La felicità di Ceyda per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar avrà un toccante confronto con Arif perché sarà in pericolo di vita.

La donna avrà i giorni contati e solo l'arrivo di Sirin potrebbe fermare il triste declino. Bahar affiderà i suoi figli ad Arif in sua assenza e gli prometterà che tornerà presto. Lui si avvicinerà a lei e la bacerà per la prima volta prima di andare via. Nonostante il momento drammatico, questo bacio farà tornare i sorriso sulle labbra di Bahar ed Arif che sentiranno di poter affrontare tutto in modo diverso. Ceyda noterà subito il cambiamento nel volto di Bahar che non le nasconderà qualcosa di così bello. "Arif mi ha detto che sono molto bella e mi ha baciata", dirà la donna alla sua amica che sarà al settimo cielo per questa splendida notizia.

Il doloroso passato sentimentale di Arif

Nelle puntate in onda in Italia, Arif si sta facendo strada giorno dopo giorno nelle vite di Bahar e dei suoi figli.

L'uomo, all'inizio molto chiuso, si sta aprendo grazie alla dolcezza di Nisan e Doruk e la sua corazza si sta ammorbidendo molto. Arif è sempre presente quando Bahar ha bisogno di un aiuto e i suoi sentimenti per lei sono già chiari. L'uomo ha sofferto molto per amore in passato, perché era fidanzato con Bersan e stava per sposarla. Lei, tuttavia, lo ha lasciato da un giorno all'altro per il suo migliore amico da cui adesso ha divorziato. Bersan è tornata al quartiere e vorrebbe tornare con Arif, ma crede che l'unico ostacolo tra loro sia l'arrivo di Bahar e dei bambini. A questo proposito, nei giorni scorsi, Bersan ha nascosto della droga in casa di Bahar con lo scopo di mandare via la donna dal palazzo facendola arrestare.