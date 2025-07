Sirin ricatterà Sarp, chiedendogli di stare con lei in cambio del midollo da donare a Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Sarp non potrà rifiutare la proposta di Sirin, perché Bahar avrà le ore contate. Tuttavia, la ragazza non si limiterà a vivere quel momento, ma riprenderà tutto con il telefono per avere una prova del suo rapporto con Sarp.

La corsa contro il tempo per la vita di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin diventerà sempre più pericolosa e la sua famiglia sarà in balia dei suoi sbalzi d'umore.

La malattia di Bahar avanzerà rapidamente e l'unico midollo compatibile con il suo sarà proprio quello di Sirin. Quest'ultima accetterà di aiutare Bahar, ma presto le cose si complicheranno. Nel sangue di Sirin verrà trovato l'ittero e bisognerà rimandare il trapianto. Jale raccomanderà a Hatice di controllare che sua figlia segua la terapia, perché Bahar non potrà aspettare a lungo per ricevere il midollo. Hatice andrà persino a bussare alla porta dell'amante del suo primo marito pur di trovare un'altra donatrice, ma non servirà a nulla. L'altra sorella di Bahar non avrà il midollo compatibile e l'unica speranza resterà Sirin. La tensione sarà alle stelle e a complicare le cose ci sarà anche l'arrivo di Sarp nella vita di Enver e Hatice.

Tutti sapranno che l'uomo è vivo, tranne Bahar, che sarà tenuta all'oscuro di tutto perché non potrà subire ulteriori stress. Ceyda, Yeliz, Hatice, Enver e Arif si impegneranno al massimo per far vivere Bahar nel modo più sereno possibile e sembreranno riuscirci. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma all'improvviso la situazione precipiterà, perché Bahar cadrà e finirà in ospedale in pessime condizioni. I medici capiranno che è arrivato il momento del trapianto, ma Sirin sarà irraggiungibile.

Sirin sembrerà scomparsa nel nulla

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin litigherà con Enver e andrà a chiedere ospitalità a Suat, il ricco suocero di Sarp. L'uomo accetterà Sirin in casa e le darà anche delle carte di credito, perché la ragazza si mostrerà disponibile con lui.

La sorella di Bahar si dirà pronta a fornire qualsiasi informazione utile a Suat, che punterà a tenere lontano Sarp dalla prima moglie. Sirin si stabilirà nella villa e si divertirà a fare shopping, mentre in ospedale Bahar lotterà tra la vita e la morte e avrà i giorni contati. Tutti saranno disperati per la situazione ed Enver, messo alle strette, implorerà l'aiuto di Sarp per trovare Sirin. L'uomo non si tirerà indietro e riuscirà a trovare la ragazza, ma pagherà a caro prezzo il midollo per Bahar. Sarp minaccerà di uccidere Sirin se non lo seguirà in ospedale, ma la ragazza non sarà per niente intimorita. Al contrario, coglierà l'occasione al volo per ottenere quello che desidera da anni e procurarsi una prova da usare quando sarà il momento.

La ragazza costringerà Sarp a stare con lei in cambio del midollo. Tuttavia, il suo piano non finirà qui, perché registrerà tutto con il suo telefono. Sirin si recherà in ospedale con Sarp dopo aver avuto un rapporto con lui e sarà accolta a braccia aperte da Bahar, che, in lacrime, la ringrazierà. Di fatto, la ragazza salverà la vita a sua sorella, ma nessuno saprà che in qualsiasi momento potrà mostrare le prove del suo rapporto con Sarp.

L'ossessione di Sirin per la vita di Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Sirin ha già dato prova della sua instabilità mentale. La ragazza è ossessionata dalla vita di Bahar e ha imposto ai suoi genitori di starle lontani. Sirin, inoltre, ha iniziato a pedinare anche Arif e si è presentata a lui con un nome falso, fingendosi interessata a uno degli appartamenti in affitto.

Adesso Sirin sta frequentando Levent, un ragazzo della sua età che ha presentato alla famiglia come il suo nuovo fidanzato. A Hatice e a Enver ha descritto la vita di Levent pensando ad Arif, inventando che gestisce una caffetteria e che si occupa dell'affitto di alcuni immobili.