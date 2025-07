Sarp avrà modo di spiegare a Enver come sono andate davvero le cose nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non ho mai abbandonato Bahar e i bambini", spiegherà, "Ho mandato un uomo a darle dei soldi e dirle di aspettarmi".

Le anticipazioni rivelano che ancora una volta si scoprirà che Sirin ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Sarp e Bahar. Nello specifico, è stata la ragazza ad aprire la porta al tramite di Sarp e a fargli sapere che Bahar e i suoi figli avevano perso la vita in un incendio.

Enver aprirà la porta a Sarp e sentirà cosa gli è accaduto davvero

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che emergerà la storia di Sarp all'inizio della seconda stagione della soap tv turca e si scoprirà che Sirin ha avuto un ruolo centrale nel corso degli eventi. Tutto avrà inizio quando Sarp busserà alla porta di Enver per sincerarsi delle sue condizioni dopo l'infarto e chiarire cosa è accaduto nella sua vita. Il padre di Sirin non sarà affatto felice della visita: "Cosa vuoi? Hai lasciato moglie e figli in miseria e sei tornato ricco", accuserà con disprezzo. Sarp, tuttavia, chiederà la possibilità di spiegarsi e giurerà che non è andata come Enver crede. L'uomo inizierà a spiegare che dopo la caduta in mare è stato rapito e non era cosciente.

"Nei pochi momenti di lucidità vedevo una donna che piangeva per me", dirà, "Era Piril, la mia attuale moglie": Enver non perderà occasione per punzecchiare Sarp: "Hai anche un bambino?". Lui risponderà che ha due gemelli di un anno, ma terrà a precisare che ha sofferto molto: "Non ho mai abbandonato Bahar e i bambini". L'uomo spiegherà che non riusciva a mettersi in contatto con sua moglie e per sei mesi ha lottato tra la vita e la morte. "Appena mi sono ripreso volevo raggiungerli ma mi tenevano sotto controllo", dirà, "Ho mandato una persona a dire cosa stava accadendo".

Sirin ha inventato il decesso di Bahar e dei bambini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna Enver ascolterà la versione di Sarp che gli dirà di aver mandato un uomo ad avvertire Bahar del fatto che era in vita e l'avrebbe raggiunta presto.

Il marito di Hatice storcerà il naso e non crederà alle parole del suo ospite, ma appena saprà che Sirin ha parlato con il tramite inizierà a dare peso al racconto. Sarp spiegherà che è stata Sirin ad aprire la porta all'uomo che ha mandato ed è stata lei a dirgli che Bahar e i bambini erano morti in un incendio alla villa. "Ho mandato un uomo, gli ho detto di dare dei soldi a Bahar e dirle di aspettarmi", ripeterà Sarp in lacrime, "Ma ho saputo che non c'erano più". Enver capirà che sua figlia ha mentito ancora una volta e ha rovinato la vita di sua sorella, ma si tratterrà e non dirà nulla al marito di Bahar.

Sirin continua a tormentare Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, tutti sono convinti che Sarp sia morto precipitando dal traghetto.

Enver ha letto il diario di Sirin e l'ha incolpata: "Lo hai eliminato tu", ma non immagina cosa sia successo davvero. Secondo l'uomo, sua figlia si è limitata a provocare la rabbia dei passeggeri urlando di essere stata molestata da Sarp. Sirin sta venendo fuori in tutta la sua pazzia, perché in questi giorni sta tormentando Bahar con delle telefonate anonime. Spinta anche dal suo amico Levent, Sirin continua a chiamare durante il giorno e la notte sua sorella fingendo di essere l'amante di Sarp. In realtà Bahar non è mai stata tradita da suo marito e i messaggi che ha letto sono stati scritti e inviati da Sirin usando il telefono di Sarp.