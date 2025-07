Bahar sarà costretta a sposare il ricco Nezir per salvare le vite di Sarp e Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Nezir, il padre del ragazzo che Sarp ha ucciso, griderà vendetta e farà rapire l'uomo e le sue due famiglie. L'uomo darà a Bahar e Piril una sola possibilità per tenere in vita Sarp: sposarlo e vivere con i suoi figli nella sua lussuosa villa. Alla fine sarà Bahar a cedere, anche perché Arif sarà incarcerato ingiustamente e Nezir le prometterà anche la libertà dell'uomo se farà quello che gli ha chiesto.

Il ritorno di Sarp e i guai per Bahar e Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar si ritroverà a pagare per gli errori commessi da Sarp. La donna e i bambini saranno prigionieri di Nezir Korkmaz, il padre del ragazzo che Sarp ha ucciso poco dopo la sua caduta in mare. Nezir terrà nella sua lussuosa villa Bahar e i suoi figli, ma anche Piril e i due gemelli che la donna ha avuto da Sarp. In una dependance, invece, ci saranno Sarp, Suat e il loro collaboratore, catturati per essere giustiziati. Nezir tratterà i bambini con i guanti, comprando loro dei giochi e facendo costruire un parco in cui potranno divertirsi. Bahar e Piril, invece, proveranno a convincere Nezir a risparmiare la vita di Sarp, dicendosi disposte a tutto per salvarlo.

Nezir si divertirà a tenere il suo prigioniero sulle spine, facendogli credere che farà del male a Doruk, per fargli provare lo stesso dolore che ha dovuto affrontare lui. Alla fine, però l'uomo si lascerà convincere dalle preghiere di Bahar e Piril e deciderà di risparmiare la vita a Sarp, ma a una condizione: una delle due dovrà sposarlo e vivere con lui insieme a i suoi figli. Bahar e Piril rifiuteranno categoricamente questa opzione, ma Nezir sarà molto chiaro: Sarp verrà ucciso nel giro di poche ore se una delle due non cederà. Alla fine, a cedere sarà Bahar che verrà a sapere da Nezir che Arif in quel momento si trova in carcere per un reato che non ha commesso e solo lei potrà salvarlo.

Il folle piano di Nezir per punire Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar sembrerà rassegnata al suo destino accanto a Nezir. L'uomo terrà a precisare che non sarà un vero matrimonio e lei non sarà tenuta a dormire con lui, ma dovrà vivere con Doruk e Nisan nella villa. Nezir andrà da Sarp e lo inviterà a vestirsi in modo elegante per partecipare al suo matrimonio: "Nel mio giardino correranno i tuoi figli". Bahar proverà a reprimere il dolore per non mostrare niente ai suoi bambini, ma quando il suo abito da sposa arriverà nella stanza crollerà. La donna, in lacrime, chiederà scusa a entrambi i suoi figli, mentre Nezir ascolterà il suo pianto di nascosto. Nel frattempo, la polizia si preparerà a fare irruzione alla villa di Korkmaz.

Bahar sta affrontando la sua malattia

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar sta affrontando una malattia molto dolorosa. È affetta da una grave forma di anemia e rischia di morire se non viene sottoposta a un trapianto di midollo. I sintomi per Bahar si fanno ogni giorno più seri e i mancamenti sono ormai all'ordine del giorno. Le sue condizioni mettono in pericolo anche la salute dei suoi bambini, perché una sera si è sviluppato un incendio in cucina mentre la donna aveva perso i sensi. Da quel momento, Bahar ha capito che deve chiedere aiuto ad Hatice perché da sola non può farcela.