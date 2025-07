Bahar sarà costretta a convivere con la nuova famiglia di Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna e rimpiangerà la sua vecchia vita al quartiere.

Le anticipazioni rivelano che dopo essere fuggita con Sarp e i suoi bambini, Bahar si troverà in una situazione che mai avrebbe immaginato. Nella casa in cui lei e Sarp si rifugeranno, infatti, arriveranno anche Piril, la nuova moglie di suo marito, con i due bambini che ha avuto da lui. Per Bahar sarà insostenibile e anche Nisan e Doruk percepiranno un forte disagio.

Bahar e i bambini in pericolo per Sarp

Le anticipazioni de La forza della donna annunciano grandi cambiamenti per Bahar che riuscirà a guarire dall'anemia grazie al trapianto di midollo. La protagonista deciderà di essere sempre positiva e apprezzare ogni istante che la vita le regalerà. Bahar vivrà un periodo molto sereno grazie anche alla presenza di Arif che le dichiarerà il suo amore e le chiederà di sposarlo. Ad ostacolare questa unione sarà Nisan che scoppierà a piangere quando saprà che sua madre sta per sposarsi e manderà in fumo il fidanzamento. Nel frattempo, all'insaputa di Bahar, suo marito Sarp porterà avanti la sua nuova vita con Piril e i due gemelli. L'uomo vivrà nel lusso con la nuova famiglia e scoprirà soltanto in un secondo momento che Bahar e i suoi bambini non sono morti come credeva.

Per Sarp sarà una grandissima gioia, ma non sarà facile gestire il tutto, perché oltre a dover aspettare la sua guarigione per manifestarsi a Bahar, dovrà far fronte ai pericoli che minacciano ogni suo giorno. Sarp, infatti, sarà nel mirino di un certo Nezir Korkmaz e vive con una nuova identità, nascondendosi dai suoi uomini che vogliono farlo fuori. Sprezzante del pericolo, quando Bahar supererà l'operazione, Sarp si recherà ad abbracciare sua moglie e dirle che è vivo, ma non le dirà della sua nuova vita e le prometterà di tornare presto. La speranza si riaccenderà nel cuore di Bahar e dei suoi bambini che ancora sogneranno il ritorno della grande famiglia tanto raccontata dalla loro madre.

Presto tutto sembrerà realizzarsi, ma non sarà affatto come Bahar per anni aveva sognato.

Bahar avrà nostalgia delle sua vita al quartiere

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp chiederà al suo collaboratore di trovare una casa sicura in cui nascondere Bahar e i bambini per sfuggire a Korkmaz. Quest'ultimo organizzerà un agguato per rapire Bahar e i bambini con il solo scopo di arrivare a Sarp e con il preciso ordine di non torcere un capelli alla donna e ai suoi figli. L'agguato sarà scongiurato da Sarp che arriverà da Bahar un attimo prima dei nemici e la porterà via con Doruk e Nisan. L'arrivo nella casa isolata sarà quasi un incubo per Bahar che si vedrà strappata alla sua vita senza nessun concesso, ma sarà una grande gioia per i bambini.

Bahar sarà scostante con Sarp e lo accuserà persino di aver dimenticato di proposito il caricabatterie per evitare che lei si mettesse in contatto con la sua famiglia. Il giorno dopo la fuga, Bahar andrà alla ricerca del caricabatterie uscendo e sfidando il pericolo, ma al suo ritorno troverà un'amara sorpresa che la renderà ancora più nervosa. A casa con Sarp, Doruk e Nisan, infatti, ci saranno Piril e i due gemelli.

A Bahar sembrerà di vivere un incubo, visto che dovrà accettare la convivenza con la nuova moglie di Sarp e i suoi bambini. La situazione sarà il frutto di un piano Piril per mettere in crisi la sua rivale e allontanarla da suo marito. Il piano sembrerà funzionare, perché Sarp proverà a mediare ma sarà difficilissimo riuscirà a gestire una convivenza del genere.

Anche Doruk e Nisan, un tempo felicissimi, cambieranno all'improvviso umore. I bambini si toglieranno i vestiti nuovi che Sarp ha regalato loro per indossare i vecchi abiti e si rifiuteranno di giocare. Il ricordo di Arif e della vita al quartiere sarà un pensiero costante per Bahar che inizierà a rendersi conto di aver idealizzato un amore che ormai non esiste più.

Sarp è sempre stato presente nelle vite di Doruk e Nisan pur non avendoli mai vissuti

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha sempre parlato bene ai loro bambini di Sarp. I ricordi felici trascorsi con suo marito sono diventati parte integrante della vita di famiglia, tanto che a Doruk e Nisan sembra di aver vissuto in prima persona tutti quel momenti.

Doruk non ha mai conosciuto Sarp, perché l'uomo è scomparso quando Bahar era ancora incinta, eppure il bambino ama molto suo padre. La protagonista ha ricevuto la prima delusione da Sarp quando ha letto i messaggi sul suo telefono e ha capito che erano rivolti a un'altra donna.

Bahar ha subito pensato che Sarp la tradisse e per lei è stata molto dura fingere con i bambini che, ignari di tutto, hanno visto sparire da un giorno all'altro la foto del loro papà. Per evitare traumi a Doruk e Nisan, Bahar ha rimesso la foto di Sarp al suo posto e ha continuato a raccontare di lui ai suoi bambini appena ha potuto.