Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ceyda rivelerà a Bahar Cesmeli di aver avuto un bambino che è stato affidato alla nonna, non riuscendo a prendersene cura. La donna sarà al settimo cielo quando sua mamma le chiederà di occuparsi di Arda per un mese. La felicità durerà molto poco poiché la cantante andrà incontro a una nuova delusione.

Ceyda è madre di un bambino

Ceyda svelerà a Bahar di aver avuto un bambino che è stato affidato alla nonna poiché incapace di prendersene cura.

La cantante apparirà felice quando sua madre le chiederà di accudire Arda per un mese. La donna si augurerà di stabilire un vero e proprio legame col figlio, dandogli accoglienza nel povero quartiere di Tarlabasi dove ha preso alloggio da tempo. La donna apparirà così entusiasta da organizzare una camera da sogno piena di giocattoli di ogni tipo per il primogenito.

Ceyda perde il lavoro dopo aver ricevuto una delusione

Ceyda chiederà un prestito ad un parente per poter comprare tutti gli oggetti per fare un piacere al suo figlio. Doruk e Nisan rimarranno stupefatti alla vista di tutti i giocattoli, che non potranno mai permettersi perché poveri.

La cantante riceverà una brutta delusione quando Arda non si presenterà all'orario prestabilito.

Ceyda preoccupata telefonerà alla madre, che le dirà di aver deciso di non partire e di non mandare più suo nipote da lei. Il cambio di piani manderà in crisi la donna che si presenterà ubriaca nel locale dov'era stata ingaggiata per un'esibizione canora. Il comportamento della ragazza non piacerà ai datori di lavoro che non esiteranno a licenziarla. Anche Hikmet apparirà furioso con l'ex amante quando la ritroverà quasi svenuta sul ciglio della strada.

Sirin si è avvicinata pericolosamente ad Arif

Nel frattempo, negli episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio luglio su Canale 5, Bahar è stata aggredita e derubata dopo aver ritirato lo stipendio. La donna si è recata in commissariato per denunciare l'accaduto e poi ha chiesto aiuto ad Arif, che le ha offerto del denaro e un passaggio fino a casa.

Nel frattempo, Sirin si è avvicinata pericolosamente ad Arif, fingendosi intenzionata a prendere una casa in affitto nel quartiere di Tarlabasi.

Nisan e Doruk, invece, hanno ripensato al loro padre Sarp. Bahar ha assecondata i due figli, immaginando scenari in cui lei e suo marito diventavano ricchi. Il giorno dopo, la donna si è recata in ospedale per fare alcuni esami dove ha scoperto di avere l'anima aplastica, che potrebbe condurla a morte se non viene curata. La protagonista è caduta in profonda crisi appresa la notizia.