Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si spingerà oltre ogni limite e tenterà di far del male a Doruk. Con un piano folle, convincerà il bambino a buttarsi dalla finestra su un vecchio materasso posizionato da lei. Ma proprio mentre Doruk sarà pronto a lanciarsi, Bahar arriverà appena in tempo per salvarlo, scatenando poi la sua furia contro Sirin in strada.

Sirin spinge Doruk verso un gesto estremo per colpire Bahar

È chiaro che Sirin abbia dei gravi problemi mentali, ma nessuno immaginerà che potrebbe spingersi molto oltre, facendo addirittura del male fisico ai suoi nipoti.

La ragazza organizzerà il suo solito piano atto a fare del male a Bahar, ma questa volta a farne le spese potrebbe essere il piccolo Doruk.

Sirin andrà sotto l'appartamento di Bahar e posizionerà un vecchio materasso. Successivamente salirà nell'appartamento della sorellastra e si assicurerà che lei stia dormendo. Ci sarà sveglio solo il piccolo Doruk e Sirin gli farà il lavaggio del cervello.

Sirin convince Doruk a buttarsi, ma Bahar arriva in tempo

Lo porterà vicino alla finestra e gli farà vedere il materasso, raccontandogli che se si butta dalla finestra e atterra su di esso, riuscirà a fare un grande salto in aria. "È un gioco che fanno tutti i bambini, gli dirà Sirin, e Doruk sarà sempre più incuriosito dalla cosa, ma avrà, ovviamente, un po' di paura.

"Ti butti insieme a me?", le dirà Doruk, ma Sirin preciserà che questo è solo un gioco per bambini, gli adulti non lo possono fare. "Anche mia madre lo faceva da piccola?", chiederà Doruk e Sirin risponderà: "Certo, lo faceva sempre". Doruk si convincerà a farlo e Sirin scenderà giù in strada pronta ad aspettarlo, ma proprio mentre il bambino sarà in piedi alla finestra, arriverà Bahar, che lo salverà appena in tempo.

Bahar aggredisce Sirin dopo aver salvato Doruk

"Dio mio, Doruk, ma cosa stai facendo?", urlerà Bahar, allora il bambino le spiegherà che è stata Sirin a coinvolgerlo in questo gioco. Bahar si affaccerà alla finestra, vedrà la sorellastra e scenderà subito per affrontarla. Inizierà la fuga di Sirin per le vie del quartiere, ma quando Bahar riuscirà a prenderla, per lei sarà la fine.

La getterà a terra e inizierà a sbatterle la testa contro l'asfalto. "Io ti uccido, non azzardarti a toccare un capello ai miei figli", urlerà Bahar, e servirà l'intervento di Ender e Ceyda per calmare un po' le acque, ma non basterà, perché Bahar si avventerà di nuovo su Sirin, iniziando a prenderla a calci senza pietà, urlandole tutta la rabbia accumulata. Alla fine, Ender riuscirà a staccare Bahar e Sirin rientrerà a casa con le ferite conseguenti alle sue malefatte.