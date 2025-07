Bahar scoprirà che Sirin è l'amante misteriosa di Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna e andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni rivelano che Yeliz sarà la prima a scoprire l'inganno di Sirin ma non ne parlerà con Bahar perché sua sorella potrebbe salvarle la vita con la donazione del midollo. Yeliz, quindi, si imporrà di aspettare l'operazione prima di parlare con la sua migliore amica. Quando non ne potrà più, però, Yeliz spingerà Bahar verso la verità, senza parlarle chiaramente ma suggerendole come fare per arrivare al nome dell'amante di Sarp che la tormenta da settimane con chiamate anonime.

Le continue provocazioni di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo aver ricevuto il telefono di Sarp la vita di Bahar si trasformerà in un incubo. La donna, infatti, troverà dei messaggi d'amore di suo marito a un'altra donna e per capire di chi si tratti proverà a telefonarle. Bahar non otterrà risposta, ma dall'altro capo del telefono ci sarà Sirin che inizierà a dare il tormento a sua sorella.

La ragazza, infatti, avrà una nuova ossessione e oltre a pedinare Arif chiamerà Bahar giorno e notte. La protagonista non saprà come fare per riuscire a capire a chi appartiene quel numero, perché le telefonate saranno mute. Bahar si confiderà con i suoi amici e sarà esasperata dalle continue chiamate, ma nessuno potrà fare nulla. I primi sospetti arriveranno grazie ad Arif che si accorgerà che Sirin ha uno strano comportamento nei suoi confronti e ne parlerà con Yeliz.

Quest'ultima inizierà a tenere d'occhio la ragazza e dopo essersi procurata il suo numero di telefono la metterà alla strette. Yeliz sarà la prima a scoprirà gli inganni di Sirin. Tutto avrà inizio quando si recherà a casa di Hatice per fare visita a Bahar e telefonerà al misterioso numero delle chiamate moleste. Yeliz vedrà squillare il telefono di Sirin e capirà che è lei la molestatrice e la presunta amante di Sarp. La donna affronterà duramente la ragazza, minacciando di disonorarla davanti a tutti. Presto, però, Yeliz cambierà idea. Pur volendo aiutare Bahar, la sua migliore amica ricorderà le parole della dottoressa che le ha chiesto di evitare ogni stress alla paziente. Inoltre, Yeliz ricorderà che Sirin potrebbe donare il midollo a Bahar e per questo deciderà di tacere fino all'operazione.

I sensi di colpa di Yeliz

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Yeliz si sentirà fortemente in colpa nei confronti di Bahar perché vorrebbe dirle la verità su Sirin ma non potrà. La ragazza, inoltre, cambierà il suo numero di telefono per evitare ogni rischio e quando Bahar proverà a chiamare quel numero risponderà una donna che la informerà di aver comprato quella scheda. La protagonista si sfogherà con Yeliz che alla fine farà in modo che Bahar scopra tutto senza che sia lei a dirglielo. La donna suggerirà alla sua migliore amica di telefonare al numero e chiedere alla donna a chi appartenesse prima di lei. Sarà in questo modo che Bahar capirà che Sirin l'ha tormentata per settimane ed era lei l'amante di Sarp.

Il primo su cui Bahar sfogherà la sua rabbia sarà Enver, perché penserà subito che l'uomo ha sempre saputo tutto. "L'amante di Sarp è Sirin", dirà, "Hai mentito guardandomi negli occhi". Successivamente, Bahar si recherà a casa di Hatice in cerca della sorella, ma Enver avvertirà subito sua moglie. Hatice spedirà Sirin a casa di Jale e quando Bahar arriverà lì non troverà sua sorella ma affronterà con rabbia sua madre.

Bahar al settimo cielo per il telefono ricevuto

Nelle puntate in onda in Italia, Enver ha trovato il telefono di Sarp nella stanza di Sirin e lo ha preso. L'uomo ha visto il contenuto del dispositivo e ha pensato che fosse giusto che lo avesse Bahar. Prima di spedirlo alla ragazza, però, Enver ha cancellato il video che Sarp ha girato il giorno della sua presunta morte e in cui appariva chiaramente Sirin sullo stesso traghetto.

Enver ha preparato il pacco e lo ha dato a un ragazzo di sua conoscenza per farlo arrivare nelle mani di Bahar. Quando la donna ha ricevuto il telefono di Sarp con un pacco anonimo è stata al settimo cielo. Finalmente Bahar ha potuto vedere le foto e i video dei momenti felici con Sarp e ha condiviso tutto questo con i suoi bambini.