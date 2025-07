Ceyda sarà costretta da Seyfullah a sposare Peyami nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che il suocero di Hikmet sarà pronto a tutto per salvare l'onore e il matrimonio di sua figlia e per questo dovrà sbarazzarsi di Ceyda. "Ora sposerai Peyami", intimerà senza accettare obiezioni. La donna proverà a far cambiare idea a Seyfullah, ma lui sarà irremovibile e avrà un forte potere su Ceyda. Oltre ad essere diventato il suo datore di lavoro, infatti, Seyfullah ha anche prestato molti soldi alla donna.

Peyami salverà la vita a Hikmet

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il destino di Ceyda prenderà una piega decisamente inaspettata nelle prossime puntate. Tutto avrà inizio quando il ricco Seyfullah scoprirà che Hikmet tradisce sua figlia con Ceyda. Un uomo conosciuto con lui non potrà certo accettare l'idea che suo genero disonori la sua amata Umran e costringerà Hikmet a interrompere ogni rapporto con Ceyda. Come se non bastasse, Seyfullah comprerà il locale in cui la donna lavora come cantante e la prenderà a lavorare alle sue dipendenze per tenerla ancora più sotto controllo. La situazione crollerà quando Ceyda sarà invitata a cantare ad una festa a casa di Umran e Seyfullah sparerà contro Hikmet, convinto che l'uomo abbia umiliato sua moglie guardando Ceyda con un certo interesse.

La sparatoria si concluderà con il ferimento di Peyami che per proteggere Hikmet si prenderà una pallottola in pieno stomaco. Seyfullah sparerà ancora contro suo genero e lo ferirà lievemente ad una gamba. Ceyda sarà molto preoccupata e per giustificare il suo eccessivo dispiacere farà credere a Umran di amare Peyami. Qualche giorno dopo, Ceyda andrà in ospedale da Hikmet, ma ci sarà anche sua moglie e quindi continuerà a mentire, dicendo alla donna che è andata a trovare il suo fidanzato. Umran prenderà a cuore Ceyda, tanto che le prometterà che si occuperà del suo matrimonio con Peyami.

La decisione inaspettata di Seyfullah

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Seyfullah coglierà al balzo l'occasione per scongiurare ulteriori tradimenti per sua figlia e punire suo genero e la sua amante.

Ceyda andrà in ufficio da lui e l'uomo le imporrà di sposarsi davvero con Peyami. "Lo hai detto tu stessa che sei fidanzata con lui", dirà, "Volevi ingannare mia figlia?". Ceyda resterà senza parole e giurerà di aver agito per la serenità di Umran, ma Seyfullah non vorrà sentire ragioni. "Ora sposerai Peyami", ordinerà, minacciando Ceyda di aumentare il grosso debito che ha contratto con lui. "Scegli un abito da sposa", dirà, "Lo pagheremo noi". La donna andrà via e parlerà con Peyami che si dirà rassegnato al suo destino e la incolperà di aver azzardato troppo inventandosi il loro amore. L'uomo spiegherà a Ceyda che non può opporsi al volere di Seyfullah, visto che già lo considera un traditore per aver salvato la vita a Hikmet.

Ceyda non ha una vita semplice

Nelle puntate in onda in Italia, Ceyda e Peyami sono solo conoscenti perché lui è uno degli uomini di Hikmet, il suo amante. Nessuno dei due prova interesse verso l'altro e quindi l'imposizione di Seyfullah rappresenta una punizione per tutti. Ceyda è la vicina di casa di Bahar e ha una vita molto tormentata a causa della mancanza di suo figlio. Il piccolo Arda, infatti, vive con sua nonna e ha dei problemi cognitivi. Ceyda soffre molto la lontananza dal suo amato figlio, ma sua madre non le permette di vivere con lui. Secondo la donna, Ceyda non è in grado di occuparsi di un bambino, soprattutto perché lavora nei locali come cantante.