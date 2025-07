Enver umilierà e ferirà Hatice nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Tu non sei la madre di Bahar, non hai fatto niente per lei".

Le anticipazioni rivelano che Hatice si sentirà profondamente offesa dalle parole di Enver, soprattutto perché poco prima si era umiliata con l’amante del suo primo marito pur di trovare un midollo compatibile per Bahar. La donna continuerà a tenere per sé il grande dolore legato a sua figlia e si aprirà solo con Jale.

La preoccupazione di Hatice per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar vivrà un momento molto commovente grazie alla sorpresa di compleanno che le prepareranno tutti i suoi cari.

La donna riceverà una torta e diversi regali: uno smartphone dai suoi bambini, una lavatrice da Enver e una collana da Arif. Anche Hatice arriverà con il suo dono e porterà a sua figlia un paio di scarpe, ma sbaglierà numero, prendendo quello di Sirin. La donna tornerà a casa molto delusa e darà quelle scarpe a Sirin, che le indosserà subito e ne pubblicherà le foto sui social.

Hatice sarà mortificata per il regalo sbagliato, ma avrà anche un altro pensiero a tormentarla: la salute di Bahar. La donna confiderà solo a Jale la sua grande sofferenza e pur di aiutare sua figlia a trovare il midollo compatibile andrà a bussare alla porta di Bahar, l'amante del suo primo marito. Hatice si umilierà supplicando la donna di aiutarla e, certa che Bahar e sua figlia siano nate dallo stesso padre, giurerà di non rivelare a nessuno questo segreto.

Hatice si dirà pronta a tutto pur di rendere fattibile un trapianto per Bahar, ma l'amante di suo marito le ribadirà di non poterla aiutare perché le sue figlie sono entrambe di suo marito. Hatice sarà costretta ad andare via, ma prenderà un capello della ragazza per farlo analizzare in segreto e trovare la sua risposta. Jale aiuterà sua zia in questo, ma il risultato del Dna toglierà ogni speranza, perché risulterà negativo. Hatice sarà disperata e, sentendosi sempre in colpa nei confronti di Bahar, andrà a trovarla.

La visita di Hatice a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Hatice porterà a Bahar le scarpe della giusta misura e la troverà in pessime condizioni. Bahar spiegherà alla madre che ha passato la notte in ospedale, perché i suoi dolori sono peggiorati drasticamente.

Hatice sarà molto dispiaciuta e andrà via continuando a trattenere la tristezza. Per strada, Hatice incontrerà Enver a cui ha da poco chiesto il divorzio. La donna sarà furiosa con lui. "Perché non mi hai detto che Bahar era in ospedale ed era peggiorata?". Enver risponderà che sua figlia ha chiesto di non dire a nessuno della sua situazione e questo ferirà molto Hatice. "Io non sono chiunque, sono sua madre!", preciserà la donna alzando i toni. A quel punto Enver umilierà sua moglie: "Tu non sei la madre di Bahar, non hai fatto niente per lei". Sconfitta, Hatice andrà via senza spiegare a suo marito di aver bussato alla porta della sua rivale pur di salvare la vita di sua figlia.

Enver e Hatice sono alle prime incomprensioni

Nelle puntate in onda in Italia, tra Enver e Hatice sono iniziati i primi litigi. Le incomprensioni dei due coniugi riguardano sempre Sirin, la loro figlia, e Bahar, la figlia che Hatice ha avuto dal suo precedente matrimonio. Sirin è una ragazza molto problematica e prova un odio per la sua sorellastra, tanto che impedisce ai suoi genitori di avere un rapporto con lei. Bahar, invece, porta avanti la sua vita da sola con i suoi bambini e ha bisogno di grande sostegno. Enver non riesce a voltarsi dall'altra parte e quindi appena può aiuta Bahar, spesso litigando con sua moglie e sua figlia. Hatice, invece, cerca di proteggere Sirin perché teme che la ragazza possa avere una brutta reazione a causa della gelosia, visto che ha già tentato due volte di farla finita. Per il momento, nonostante i litigi, l'amore tra Hatice ed Enver sta avendo la meglio e tra loro non c'è ancora l'ombra del divorzio.