Sirin verrà rapita dagli uomini di Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: vedrà che Hatice ed Enver sono nel mirino del sequestratore. Le anticipazioni rivelano che Sirin sarà decisa a dire a Sarp che Bahar è ancora viva, ma il rapitore glielo impedirà. La ragazza sarà portata in un luogo nascosto e avrà davanti a sé due monitor su cui appariranno le vite di Hatice ed Enver. "Ami più tua madre o tuo padre?", chiederà il sequestratore, "Scegli chi dei due dobbiamo eliminare".

L'incontro con Sarp e la paura di Sirin

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin sarà la prima della famiglia a rivedere Sarp e sarà molto colpita dal loro incontro.

La ragazza, infatti, sarà portata da suo cognato al cimitero e qui vedrà le tombe di Bahar, Doruk e Nisan. Sirin resterà a bocca aperta: riuscirà a scappare da Sarp, furioso in quanto è stata lei a provocare l'incidente che lo ha fatto cadere in mare e lo ha portato via dalla sua amata famiglia. La ragazza, terrorizzata, si confiderà con Levent che la aiuterà a rintracciare Sarp attraverso l'auto aziendale che l'uomo guidava. Sirin proverà ad avvertire Bahar del fatto che suo marito è ancora vivo, ma tutti i suoi tentativi andranno a vuoto perché qualcuno glielo impedirà. Sarp è circondato da uomini molto pericolosi che non vogliono assolutamente lasciar trapelare la notizia. Quando Sirin si recherà a casa di Bahar sarà raggiunta subito da una telefonata minacciosa nella quale qualcuno le intimerà di allontanarsi dal quartiere.

La ragazza verrà seguita in ogni suo movimento e questo le farà molta paura. Sirin penserà che l'unica cosa da fare sia parlare con Sarp e dirgli che sua moglie e i suoi figli sono vivi, certa che lui la proteggerebbe. La ragazza otterrà il numero di Sarp, grazie a Levent. Telefonerà in azienda: "Bahar vive". La telefonata sarà interrotta bruscamente e Sirin si accorgerà che non ha parlato con suo cognato, perché accanto a lei ci sarà un uomo che avrà un arma puntata sul suo fianco. La ragazza sarà in trappola e dopo essere stata rapita verrà portata in un luogo nascosto.

Hatice ed Enver nel mirino dei rapitori

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin vivrà attimi di pure terrore.

La ragazza si troverà nelle mani degli uomini di Sarp che le dimostreranno di poter fare del male a lei e alla sua famiglia in qualunque momento della giornata. Il rapitore ordinerà a Sirin di telefonare ad Hatice per dirle che resterà a dormire da un'amica per quella notte. Lei non potrà fare altro che obbedire. "Ami più tua madre o tuo padre?", chiederà l'uomo accendendo due monitor. Sirin potrà vedere con i suoi occhi che entrambi i suoi genitori sono controllati in ogni movimento: "Scegli chi dei due dobbiamo eliminare" dirà il rapitore. Sirin scoppierà a piangere, mentre Sarp incontrerà Levent e gli dirà che la vita della sua fidanzata è in pericolo. Il ragazzo telefonerà a Sirin e quando vedrà che non risponde inizierà a preoccuparsi seriamente.

Le bugie di Sirin su Bahar e Sarp

Nelle puntate in onda in Italia Sirin sta nascondendo molte cose alla sua famiglia, a partire dall'incidente in cui Sarp è caduto in mare. La ragazza, infatti, è stata la responsabile di tutto, perché quando era con lui sul traghetto ha urlato di essere stata molestata. Sarp è finito nelle mani dei passeggeri e durante lo scontro ha perso l'equilibrio ed è caduto. Tutti pensano che Sarp sia morto, ma Sirin sa già che potrebbe essere vivo. Tempo fa, infatti, Sarp è stato salvato da lacune persone su uno yacht e ha mandato un collaboratore a casa di Enver per tranquillizzare Bahar e darle dei soldi. In quell'occasione, Sirin ha detto all'uomo che sua sorella e i bambini erano morti in un incendio.