Yeliz capirà che è Sirin la presunta amante di Sarp che tormenta Bahar con telefonate anonime e l'affronterà nelle puntate de La forza di una donna dal 21 al 25 luglio. "Tutti sapranno che sei una psicopatica", minaccerà.

Le anticipazioni rivelano che Yeliz non dirà nulla a Bahar, perché è già molto provata dalla malattia, ma farà tremare Sirin. Oltre a minacciarla, la saluterà stringendole con forza il braccio, facendole capire che presto avrà una lezione. Intanto, Sirin continuerà a remare contro Bahar, cercando di convincere Hatice che i suoi malori siano solo una finzione.

Una nuova vita per Bahar e i bambini da Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana difficile per Bahar, che si trasferirà con i bambini a casa di Hatice. Nonostante l'iniziale ospitalità di Sirin, che insisterà affinché Bahar viva con lei, la vita per la donna sarà molto complicata a casa di sua madre. A lei e ai bambini toccherà dormire nel ripostiglio e solo l'inventiva di Bahar renderà quel posto meno triste. L'unico ad accogliere con amore gli ospiti sarà Enver, perché Sirin non sopporterà la presenza di sua sorella e Hatice, come sempre, non se la sentirà di andare contro la figlia minore. Bahar continuerà a combattere contro la sua malattia, che diventerà ogni giorno più aggressiva: i mancamenti aumenteranno.

Sirin inizierà a insinuare nella mente di sua madre l'idea che Bahar stia fingendo o, quantomeno, esagerando i sintomi della sua malattia per approfittare della situazione. In questo clima di tensione, Bahar troverà il suo unico rifugio nei bei ricordi e quando resterà da sola si metterà a guardare nuovamente il telefono di Sarp. La donna, ancora convinta che il marito l'abbia tradita, rileggerà i messaggi dell'altra donna e farà una scoperta sconvolgente: Bahar vedrà che la data di invio è successiva alla scomparsa di Sarp e si convincerà che l'uomo sia ancora vivo. Per lei sarà una notizia straordinaria e l'indomani telefonerà subito a Yeliz per parlarne con lei e chiederle una mano per scoprire chi sia l'amante di Sarp.

L'illusione di Bahar e l'intuizione di Yeliz

Nelle puntate de La forza di una donna dal 21 al 25 luglio, Yeliz andrà da Bahar e verrà a sapere che secondo lei Sarp è vivo. Yeliz cercherà di tenere la sua amica con i piedi per terra, ma vederla così felice per questa eventualità la spingerà a prometterle che troveranno la sua amante. Tuttavia, Yeliz avrà un'intuizione geniale e non dovrà aspettare molto per capire chi sia l'artefice di quei messaggi. La donna chiederà a Bahar di darle il numero misterioso, perché ha intenzione di contattare un suo amico che potrebbe dar loro le risposte che cercano. In realtà, Yeliz ha già un forte sospetto e basteranno pochi minuti per togliersi ogni dubbio. La donna comporrà quel numero approfittando della distrazione di Bahar, intenta a preparare il tè, e capirà che Sirin è la presunta amante di Sarp.

Yeliz avrà la conferma dei suoi sospetti, ma non ne parlerà a Bahar, già troppo provata dalla sua malattia. Certamente. La donna non potrà fare finta di nulla e affronterà direttamente Sirin, spaventandola a morte. "Che razza di diavolo sei?, le dirà, "Come hai potuto farlo?". Yeliz la minaccerò: "Ti giuro che lo saprà il mondo intero, sarai disonorata e tutti sapranno che sei una psicopatica". Quando andrà via, Yeliz saluterà Sirin stringendole forte il braccio e facendole capire che presto riceverà una lezione.

Il malore di Bahar e la decisione del trasferimento

Nelle puntate precedenti, Bahar ha avuto un malore mentre era da sola a casa con i bambini e ha messo in pericolo la loro vita. La donna stava preparando da mangiare quando è svenuta e la cucina è andata a fuoco.

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti e hanno raggiunto il tubo del gas. Solo in quel momento, Bahar ha ripreso i sensi e ha evitato il peggio, limitando il danno solo a tanto fumo. I bambini sono corsi in cucina e hanno aperto tutte le finestre. Bahar, Doruk e Nisan hanno passato la notte sul divano e la donna si è resa conto che il medico aveva ragione: non può andare avanti da sola. Messo da parte l'orgoglio, Bahar e i suoi bambini sono andati a bussare alla porta di Hatice in cerca di ospitalità. Bahar non ha detto a sua madre di essere malata, ma si è limitata a spiegarle che per lei non è più possibile pagare l'affitto e mandare avanti la sua vita senza un aiuto.