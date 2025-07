Bahar verserà in gravi condizioni in ospedale nelle prossime puntate de La forza di una donna e per salvarla sarà necessario un trapianto urgente.

Le anticipazioni rivelano che Sirin sembrerà sparita nel nulla e Hatice sarà disperata perché non riuscirà a mettersi in contatto con lei. La ragazza, dopo aver fatto la valigia, andrà a bussare alla porta di Suat, che la accoglierà nella sua lussuosa villa. Sirin non avrà alcuna intenzione di tornare e per questo Bahar rischierà di morire.

La salute di Bahar precipiterà all'improvviso

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che, nelle puntate future, Sirin sarà sempre più insensibile.

La ragazza terrà in pugno la famiglia perché risulterà l'unica donatrice compatibile del midollo per Bahar. Quest'ultima vivrà la sua malattia tra alti e bassi, ma avrà anche dei momenti di felicità con la dichiarazione d'amore di Arif, che non la lascerà mai sola. La salute di Bahar peggiorerà giorno dopo giorno, tanto che Jale parlerà con Hatice e le chiederà di evitare in ogni modo litigi con Sirin. Tutto precipiterà all'improvviso, quando Bahar non andrà a prendere i bambini a scuola. A lanciare l'allarme sarà Jale, che, grazie a Musa, saprà che la donna non si è presentata. Tutti saranno in preda al panico, certi che la donna abbia avuto un peggioramento, e non si sbaglieranno. Bahar verrà trovata sulle scale di casa in pessime condizioni, ma sarà ancora cosciente.

La donna spiegherà ad Arif di essersi slogata una caviglia e verrà portata in ospedale. La situazione peggiorerà a vista d'occhio e Bahar arriverà al pronto soccorso priva di sensi. Il terrore negli occhi di Arif sarà eloquente e Hatice si precipiterà in ospedale da sua figlia, lasciando Enver e Sirin da soli in casa. La donna non avrà il tempo di spiegare a suo marito quello che le aveva detto Jale pochi giorni prima.

Sirin accolta nella lussuosa villa di Suat

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver troverà nella borsa di Sirin una grande somma di denaro e le chiederà spiegazioni. La ragazza accamperà delle scuse e farà infuriare ancora di più suo padre che esigerà da lei una risposta reale.

Pur di non rivelare a Enver che sta collaborando con Suat, Sirin si fingerà offesa, farà le valigie e lascerà la casa. Nel frattempo, Bahar verserà in gravi condizioni e l'unica speranza sarà il trapianto di midollo. Hatice telefonerà a Enver per mettersi in contatto con Sirin, ma lui le spiegherà che sua figlia è andata via di casa. Arif e Ceyda verranno a sapere da Jale che, per salvare Bahar, bisognerà effettuare subito il trapianto, ma Hatice spegnerà le speranze: "Sirin non si trova, nessuno sa dove si trovi". Nel frattempo, Sirin andrà a chiedere ospitalità a Suat che la farà sistemare in una villa da sogno e non avrà alcuna intenzione di tornare a casa.

La malattia di Bahar è ancora agli inizi

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha appena scoperto la sua malattia. In un primo momento, la donna ha deciso di ignorare i consigli dei medici, anche perché si sente in grado di provvedere a tutto quello che c'è da fare durante il giorno. I sintomi, però, sono arrivati all'improvviso con dei mancamenti e un senso di spossatezza e Bahar ha scelto di curarsi. La donna ha deciso di parlarne solo con Yeliz, mentre i suoi figli non sanno ancora nulla della sua patologia. Jale è preoccupata per questo, perché sa che presto Bahar non sarà in grado di prendersi cura di sé e dei bambini e questo potrebbe mettere in pericolo le loro vite.