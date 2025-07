Bahar, Hatice e Sarp saranno in gravi condizioni dopo un incidente nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si sentirà male, così Arif si metterà alla guida per accompagnarla al pronto soccorso insieme a Hatice e Sarp. Un brutto incidente, però, metterà a rischio la vita di tutti. L'auto di Arif verrà travolta da un tir e la situazione apparirà da subito molto seria. Enver raggiungerà l'ospedale sconvolto per lo spavento e Sirin verrà a sapere tutto da Jale.

La salute di Bahar continuerà a vacillare

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che non ci sarà pace per la famiglia di Bahar.

Quest'ultima riuscirà a riprendere la sua vita grazie al trapianto di midollo osseo donato da Sirin, ma i problemi saranno tutt'altro che finiti. Anche se fisicamente sembrerà stare meglio, Bahar dovrà affrontare una complicata situazione sentimentale dopo il ritorno di Sarp che si contenderà il suo amore con Arif. Dopo un primo incontro emozionante con suo marito, Bahar si renderà conto che troppe cose sono cambiate e non riuscirà a ritrovare in Sarp l'uomo che tanto amava. Gli spiegherà che non vuole più tornare con lui, ma non tornerà neanche con Arif, perché non avrà intenzione di far soffrire i bambini. Inoltre, Sirin continuerà a seminare zizzania, tanto che Enver, stremato dalle sue continue provocazioni, la caccerà di casa.

Lo stress a cui Bahar si sottoporrà nelle settimane che seguiranno l'operazione inizierà a farsi sentire. La donna sarà spesso molto stanca e in qualche episodio si sentirà male, ma riuscirà a tenere tutto nascosto alla sua famiglia. Solo quando la situazione peggiorerà, Ceyda e Arif si renderanno conto che Bahar ha bisogno di andare in ospedale. La donna si lascerà convincere a farsi visitare, ma mentre si recherà alla macchina cadrà per strada questo allarmerà tutti.

Enver e Sirin tremeranno per l'incidente

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, tutti temeranno per la vita di Bahar, soprattutto i suoi bambini saranno disperati. Nonostante l'odio reciproco, Arif e Sarp saliranno in macchina con Hatice per portare Bahar in ospedale e succederà qualcosa che stravolgerà le vite di tutti.

Arif, alla guida, non si accorgerà di un'altra auto e ci sarà uno scontro molto forte. Come se non bastasse, poco dopo arriverà un tir che prenderà in pieno l'auto di Arif. L'incidente si rivelerà sin da subito molto grave e ad avere la peggio saranno Hatice, Bahar e Sarp, che finiranno in sala operatoria in condizioni serie. Arif avrà bisogno di un ricovero, ma starà meglio rispetto agli altri passeggeri. Enver verrà a sapere dell'incidente da una telefonata della polizia e si precipiterà in ospedale in condizioni precarie, perché lo spavento non farà affatto bene al suo cuore. Jale telefonerà a Sirin per darle la notizia e la ragazza, in preda al panico correrà da sua madre, l'unica di cui le importa davvero.

Gli inganni di Sirin sono ancora un segreto per Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar e Sirin stanno convivendo a casa di Hatice. Tra le due sorelle i rapporti sono pessimi, ma ancora non sono emersi tutti gli inganni di Sirin. Bahar non saprà che è stata lei a far cadere Sarp in mare né immagina che il numero che la tormenta a tutte le ore è il suo. Bahar pensa solo che sua sorella sia gelosa della sua famiglia e non voglia condividere i suoi genitori con nessuno. Sirin è una ragazza difficile, pronta a calpestare chiunque le capiti a tiro pur di raggiungere i suoi obiettivi. Il suo affetto per Hatice, tuttavia, non è stato mai messo in discussione.