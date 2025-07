Nelle prossime puntate de La forza di una donna, nonostante i drammi e la morte di Sarp, Bahar avrà finalmente il suo lieto fine. Dopo aver affrontato dolori e malattia, sposerà Arif in una cerimonia emozionante, condivisa con Ceyda e Raif. Arif, emozionato, urlerà il suo “sì” a pieni polmoni, mentre Bahar, durante il ballo, gli sussurrerà “grazie”, certa che d’ora in poi la vita le regalerà solo felicità.

Bahar scopre che Sarp è vivo, ma la sua vita resta un incubo

Anche dalle puntate attualmente in onda de La forza di una donna si evince che Bahar non avrà una vita per niente facile.

Non viene attanagliata solo dai problemi economici, ma anche da quelli di salute, visto che è in pericolo di vita a causa di una grave forma di anemia.

Tuttavia, la sua situazione si complicherà ancora di più quando nella sua vita tornerà Sarp. Quel marito che credeva morto, in realtà è vivo e tornerà da lei proprio per salvarla dalle grinfie delle persone che vorrebbero sbarazzarsi di lei, ovvero Suat, Piril e Sirin.

Sarp muore dopo un incidente, Bahar perde il suo futuro con lui

Quando Bahar ritroverà Sarp, crederà di poter ricostruire subito una vita con lui, ma ci sarà una brutta sorpresa ad attenderla: scoprirà che, negli anni in cui è stato lontano, lui si è rifatto una vita accanto a Piril e da lei ha avuto due gemelli.

Ad ogni modo, Sarp cercherà di stare vicino ai suoi bambini appena ritrovati e un giorno andrà a prenderli a scuola per portarli al parco. Mentre si dirigerà verso la casa di Bahar con i bambini, quest'ultima li vedrà da lontano, ma, a un certo punto, perderà i sensi e cadrà a terra. La donna sarà in compagnia di Hatice, ma assisterà alla scena, oltre a Sarp e i bambini, anche Arif. Bahar verrà subito messa in macchina e portata all'ospedale e con lei in auto ci saranno Arif (alla guida), Hatice e Sarp.

Un incidente stradale porterà alla morte prima di Hatice e successivamente di Sarp, e Bahar dovrà fare i conti con il fatto che con suo marito non ci sarà più un futuro.

Bahar sposa Arif in una cerimonia emozionante

Tuttavia, nonostante il periodo turbolento, anche Bahar avrà il suo lieto fine e riuscirà a sposarsi nuovamente. Arif diventerà suo marito in una cerimonia doppia, perché, insieme a loro, si sposerà anche Ceyda con il suo nuovo fidanzato Raif (interpretato da Sinan Helvacı, già noto al pubblico di Canale 5 per il ruolo di Burak in Love is in the air).

Sarà una cerimonia molto emozionante, anche perché Arif esiterà un po' prima di pronunciare il sì, ma non perché non voglia farlo: si alzerà in piedi e urlerà quel "sì", a pieni polmoni. Durante il loro primo ballo, Bahar sussurrerà all'orecchio di Arif "grazie", certa che da quel momento in poi per lei ci saranno solo cose belle.