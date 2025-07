L'ennesimo brutto colpo per la protagonista Bahar Cesmeli (Özge Özpirinççi), che scoprirà che il defunto marito Sarp la tradiva sino a poco prima di morire. Bahar cercherà quindi di scoprire l'identità dell'amante del marito e chiederà aiuto a Yildiz. Nel corso delle puntate de La Forza di una donna in onda dal 21 al 25 luglio, si vedrà anche come la convivenza tra la protagonista e Hatice sarà più che mai difficile, con la madre che arriverà persino a chiuderla fuori casa facendole passare la notte all'agghiaccio.

Bahar scopre che Sarp aveva un'amante

Bahar e i figli Nisan e Doruk si sono trasferiti a vivere a casa di Hatice ma la donna, così come Sirin non li accoglieranno a braccia aperte, invece, Enver cercherà di far sentire a proprio agio sia Bahar che i suoi figli. Bahar, entrata in possesso del vecchio cellulare del defunto Sarp, aprirà i messaggi e si troverà dinnanzi ad una realtà che la sconvolgerà: il marito intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna poco prima di morire. Bahar sarà angosciata e delusa, visto che fino a quel momento aveva idealizzato Sarp come il marito perfetto. La donna si sentirà ingannata dall'uomo che diceva di amarla e chiederà aiuto a Yeliz per scoprire l'identità dell'amante di Sarp .

Hatice chiude Bahar fuori casa: anticipazioni al 25/07

Sirin intanto, per gelosia, cercherà di mettere in cattiva luce Bahar agli occhi della loro madre Hatice, dicendole che, secondo lei, la sorellastra sta solo fingendo di stare male. Hatice sarà soggiogata a tal punto da Sirin che, una sera, nel momento in cui Bahar tornerà più tardi del solito, la lascerà fuori di casa, costringendola a dormire per tutta la notte sugli scalini dell'abitazione. Le condizioni di salute di Bahar non faranno altro che peggiorare visto che la donna continuerà ad avere dei malori e degli improvvisi svenimenti. Ceyda, invece, chiederà a Enver di cucire degli abiti succinti per i suoi spettacoli.

Continua il successo de La Forza di una donna: la soap conquista il 20% di share

La Forza di una donna è uno dei prodotti più visti su Mediaset Infinity dove le puntate vengono caricate a distanza di poche ore dalla messa in onda su Canale 5. Un risultato che consolida il successo in termini di ascolti fatto registrare nel diurno di Canale 5, dove la serie viene seguita quotidianamente da una media di 1,7 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 20 e il 21%. Nonostante Mediaset, da qualche giorno, abbia deciso di far slittare di 30 minuti l'orario di messa in onda della soap trasmettendola dalle 15:45 alle 16:50, la dizi con Bahar e Sirin continua a mantenere eccellenti dati di ascolto.