Ceyda sposerà Peyami con una lussuosa cerimonia nelle prossime puntate de La forza di una donna ed Enver si occuperà di confezionare il suo abito da sposa.

Le anticipazioni rivelano che Ceyda accoglierà i suoi amici in un albergo dotato di ogni comfort, rendendo molto felici Doruk e Nisan. Bahar e Arif, in questa occasione, si mostreranno molto vicini, anche se nessuno dei due troverà ancora il coraggio di dichiararsi. Il piccolo Doruk otterrà dal nonno Enver un abito da sposo in miniatura, dal momento che ha sempre sognato di diventare il marito di Ceyda.

Le nozze di Ceyda con Peyami

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda sarà costretta a sposare Peyami, senza provare nessun sentimento per lui. Tutto avrà inizio quando la ragazza, per nascondere a Umran il suo interesse per Hikmet, fingerà di essere fidanzata con Peyami. La moglie di Hikmet sarà molto felice per Ceyda, tanto che le proporrà di pagare di tasca sua le nozze. Il padre di Umran, il pericoloso Seyfullah, non si lascerà scappare questa occasione e obbligherà Ceyda a diventare la moglie del suo scagnozzo. In questo modo, l'uomo punirà lei e Hikmet per aver tradito Umran e, nello stesso tempo, salverà il matrimonio di sua figlia. Ceyda parlerà subito della faccenda con Bahar e Yeliz e deciderà di sfruttare al massimo questa situazione, visto che non potrà sfuggirvi in alcun modo.

Ceyda andrà da Enver e gli chiederà di occuparsi dell'abito da sposa senza badare a spese, visto che pagherà Seyfullah. In questo modo, la futura moglie di Peyami darà al suo amico la possibilità di guadagnare anche molto bene, visto il periodo difficile che tutti stanno passando. Ceyda chiederà a tutti i suoi amici di essere presenti e, anche se non sarà facile, convincerà anche Bahar a non lasciarla sola in questo momento. La madre di Doruk esiterà perché la malattia avanza, ma Ceyda le spiegherà che lei fa parte della sua famiglia e, a quel punto, Bahar non potrà più rifiutare. Enver sarà felice di confezionare anche un abito per il piccolo Doruk, che chiederà di essere vestito da sposo per l'occasione.

Il bambino continuerà a custodire il sogno di sposare Ceyda un giorno.

Un grosso guadagno per Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, arriverà il grande giorno per Ceyda e tutti le faranno sentire il loro affetto. I protagonisti saranno portati al luogo della cerimonia con un furgoncino e arriveranno in un hotel in cui saranno ospitati con tutti i comfort. Per Nisan e Doruk sarà una gioia poter fare un bagno nella vasca idromassaggio, mentre Hikmet andrà da Peyami a minacciarlo. L'uomo ricorderà allo sposo che si tratta di un matrimonio forzato e lui non dovrà nemmeno avvicinarsi a Ceyda. Quando arriverà il momento della cerimonia, Arif andrà a trovare Bahar e i suoi bambini per partecipare con loro alla festa.

L'uomo resterà senza parole quando vedrà Bahar con l'abito elegante, e con Doruk e Nisan sembreranno una famiglia. Gli sposi faranno il loro ingresso in sala e tra gli applausi degli invitati si scambieranno le promesse di matrimonio. Subito dopo, partirà la musica e Arif e Bahar balleranno un lento che lascerà trasparire i forti sentimenti ancora non dichiarati. L'indomani, Ceyda andrà da Enver e gli darà una somma importante per l’abito su cui ha lavorato. L'uomo resterà a bocca aperta, ma la sposa lo ringrazierà per il lavoro svolto e lo inviterà a prendersi ciò che gli spetta di diritto.

Ceyda costretta a lavorare in un locale notturno

Nelle puntate in onda in Italia, Ceyda e Hikmet hanno interrotto la loro relazione clandestina perché il suocero dell'uomo, il ricco Seyfullah, ha scoperto il tradimento.

Ceyda adesso si trova in gravi problemi economici e ha iniziato a lavorare in un locale notturno come cantante, pur di poter mandare del denaro al suo bambino che vive con la nonna. Ceyda soffre molto per la lontananza da suo figlio, ma sua madre non le permette di averne la custodia perché la ritiene incapace di occuparsi di lui. Il bambino presenta difficoltà cognitive e ha bisogno di un'istruzione speciale e costosa, ed è per questo che a Ceyda faceva comodo stare con Hikmet. Quest'ultimo le dava tutto il denaro necessario a garantirgli tutto il necessario al suo bambino.