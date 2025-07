Sarp si recherà al cimitero con una pala e inizierà a scavare per capire se davvero ha perso la sua famiglia nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Sarp scoprirà che Bahar e i suoi bambini non sono nella tomba e quindi sono ancora vivi. In preda alla rabbia, l'uomo si recherà da Suat, il suocero, e tenterà di togliergli la vita. L'obiettivo di Sarp sarà ritrovare la famiglia che credeva di aver perso per sempre.

Sarp e Bahar: divisi dalle bugie

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp continuerà a credere di aver perso per sempre Bahar, Doruk e Nisan ancora per diverso tempo.

L'uomo vivrà un'altra vita con una nuova moglie, Piril, e sarà molto ricco, ma sarà subito chiaro che qualcosa non va. Sarp, infatti, nonostante il trasferimento in America con la sua nuova famiglia, non smetterà mai di pensare a Bahar, soprattutto quando tornerà a Istanbul. Sarp piangerà sulle tombe di Bahar e i suoi bambini, ignaro del fatto che sono vivi e vegeti e pensano che a morire sia stato lui. Da una lato, quindi, ci sarà Bahar convinta di aver perso suo marito in mare poco prima della nascita di Doruk e dall'altro ci sarà Sarp, convinto che la sua famiglia sia morta in un incendio. A tenere vive queste due bugie saranno Suat, il nuovo suocero di Sarp e la famiglia di Bahar. Enver e sua moglie nasconderanno a Bahar che Sarp è vivo perché la donna dovrà sottoporsi a un delicato intervento e quindi preferiranno aspettare tempi migliori.

Suat, invece, sarà spietato e pur di impedire a Sarp e Bahar di incontrarsi arriverà ad usare anche le armi. La verità, tuttavia, verrà a galla nonostante gli sforzi di tutti e sarà traumatica per Sarp. Quest'ultimo si recherà da Enver per spiegargli che non ha abbandonato Bahar e i suoi bambini. L'uomo racconterà che dopo la caduta in mare qualcuno lo ha rapito e lui non era cosciente. Sarp spiegherà di aver mandato dei soldi e un uomo da Bahar per dirle di aspettarlo, ma Sirin ha comunicato a quest'uomo che sua moglie e i suoi figli erano morti in un incendio. Enver farà molta fatica a mentire e si sforzerà di farlo per il bene di tutti, ma sbaglierà. L'uomo, infatti, parlerà di incidente e non di incendio e questo creerà i primi sospetti nella mente di Sarp.

Arriverà la verità per Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp inizierà a pensare che la sua famiglia potrebbe ancora essere viva perché Enver non saprà mentire. Inoltre, mentre si troverà a casa del sarto, Sarp ascolterà la telefonata di Enver con Hatice in cui pronuncerà il nome di Bahar. Convinto di voler scoprire la verità a tutti i costi, Sarp uscirà per andare a correre e si recherà al cimitero con una pala. L'uomo scaverà nelle tombe della sua famiglia e farà una scoperta che lo traumatizzerà. Nella tomba di sua moglie, non soltanto non ci troverà Bahar, ma ci sarà il corpo di sua madre che lui credeva scomparsa. In preda alla rabbia, Sarp andrà da suo suocero e lo metterà alle strette minacciando di ucciderlo.

Suat, tuttavia, non parlerà e rischierà davvero la vita perché Sarp sarà fuori di sé. Il protagonista si recherà di nuovo a casa di Enver e nel giardino vedrà il piccolo Doruk: pur non conoscendolo come suo figlio, Sarp ricorderà l'incontro nel parcheggio e inizierà a rimettere i tasselli al loro posto. L'uomo avrà un solo obiettivo: ritrovare Bahar e i suoi bambini.

Sarp sempre presente nella vita della sua famiglia

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar vive con Doruk e Nisan e parla loro ogni sera del loro papà Sarp. I bambini non hanno mai conosciuto il loro padre, ma grazie a Bahar continua a far parte della loro famiglia. L'armonia che la donna aveva ricreato con tanta fatica, però, è stata spazzata via quando ha trovato il telefono di suo marito.

Bahar ha letto dei messaggi d'amore per un'altra donna e ha realizzato che il suo matrimonio era una bugia. Per lei è stato impossibile continuare a parlare di Sarp come faceva prima, ma ai suoi bambini non ha detto nulla di quanto era accaduto. Nella vita di Bahar si sta facendo spazio Arif che le è sempre accanto e la aiuta anche con Doruk e Nisan. In realtà, però, Sarp non ha mai tradito sua moglie: quei messaggi li ha scritto Sirin e li ha inviati a se stessa per illudersi di essere ricambiata.