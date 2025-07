Doruk e Nisan verranno rapiti dagli uomini di Suat nelle prossime puntate de La forza di una donna e Bahar sarà terrorizzata all'idea di perderli.

Le anticipazioni rivelano che Bahar si recherà in un hotel pensando di incontrare Sarp, ma un complice dei rapitori le mostrerà il video dei suoi bambini appena sequestrati. La donna giurerà che farà tutto ciò che le sarà chiesto per salvare Doruk e Nisan. In quel momento, Bahar vedrà con i suoi occhi Sarp e la sua nuova famiglia a pochi passi da lei e sarà costretta a tacere in cambio della vita dei suoi bambini.

Il messaggio che illuderà Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar vivrà momenti di profonda angoscia e temerà per la vita di Doruk e Nisan. La vita della protagonista sembrerà volgere verso un periodo sereno, visto che supererà la malattia e si fidanzerà con Arif che le farà la proposta di matrimonio. Bahar, tuttavia, sarà costretta a restituire l'anello ad Arif e a lasciarlo perché Nisan non sopporterà che sua madre sposi un altro uomo. A questo, si aggiungerà il ritorno di Sarp che farà crollare tutte le certezze di Bahar che di colpo non avrà più posto nel suo cuore per nessun altro uomo. La protagonista riabbraccerà il padre dei suoi figli e penserà di poter tornare come prima con lui, ma sarà subito chiaro che questo non è possibile.

Bahar, infatti, dovrà separarsi da Sarp pochi minuti dopo quell'incontro, con la promessa di un ritorno da parte dell'uomo. Hatice, Enver, Yeliz e Ceyda sapranno bene che Sarp ha una moglie e dei figli, ma non riusciranno adire la verità a Bahar per non ferirla. La vita della donna e dei bambini andrà avanti nell'attesa di rivedere Sarp che effettivamente non farà altro che pensare a loro, ma la sua nuova famiglia e Sirin penseranno a come agire. La sorella di Bahar si alleerà con Suat, il ricco suocero di Sarp, e Piril, la sua seconda moglie e l'obiettivo sarà allontanare definitivamente l'uomo dalla sua prima famiglia. Sirin spiegherà a Piril che l'unico modo per separare Bahar da Sarp è farle sapere in modo brutale che lui si è rifatto una vita.

Sia Piri che Sirin converranno sul fatto che Sarp riuscirebbe a convincere Bahar che il suo amore è sincero è per questo studieranno un piano che non lasci spazio alle spiegazioni.

Una verità insopportabile per Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar riceverà un messaggio da parte di Sarp che le darà appuntamento in un hotel per parlarle. La donna sarà molto emozionata e arriverà sul posto piena di buone aspettative. Nel frattempo uno degli uomini di Suat, andrà a scuola da Nisan e Doruk presentandosi come un amico di Sarp e dirà loro che il padre vuole vederli I bambini salteranno dalla gioia e seguiranno l'uomo senza pensarci neanche per un attimo. Quando Nisan e Doruk saranno con i loro rapitori, il braccio destro di Suat, Munir, andrà da Bahar e le mostrerà il video dei suoi bambini in macchina.

"Non si faranno male se fai esattamente quello he ti dico". Bahar sarà disperata e si dirà disposta a tutto pur di salvare i suoi figli. Munir inviterà la donna a guardare di fronte a lei: ci sarà Piril con i due gemelli. "Quella donna è la moglie di Sarp", dirà l'uomo, "So che sei sorpresa ma questa è la sua nuova vita". All'improvviso, Bahar vedrà arrivare anche Sarp che prenderà in braccio uno dei suoi figli. La donna si alzerà in lacrime per avvicinarsi a suo marito, ma Munir la fermerà: "Se vuoi rivedere i tuoi figli stai zitta". Sarp e la sua famiglia andranno via, mentre Bahar continuerà a piangere, terrorizzata al pensieri di Nisan e Doruk in pericolo. Munir le assicurerà che entro cinque minuti i suoi figli saranno riportati a casa e sarà di parola.

Poco dopo, un furgone lascerà i due bambini vicino alla caffetteria di Arif che si allarmerà quando gli diranno di essere stati con un amico del loro padre e si illuderanno ancora di incontrarlo.

Bahar si è trasferita a casa di sua madre

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar sta cercando di gestire la sua malattia, ma non è per niente facile. I sintomi si fanno sempre più insopportabili e i mancamenti sono improvvisi e pericolosi. Bahar è svenuta mentre Doruk e Nisan dormivano e si è scatenato un incendio che ha messo in pericolo tutti loro. La donna ha capito di non poter andare più avanti da sola e ha chiesto ospitalità a Hatice. Quest'ultima all'inizio ha rifiutato nettamente di accettare sua figlia e i suoi nipoti in casa, ma Sirin è intervenuta a favore della convivenza con la sorella. Bahar e i bambini si sono trasferiti da Hatice, ma ancora nessuno della famiglia sa che la donna è molto malata.