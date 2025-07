Doruk riceverà il vestito dei suoi sogni nelle prossime puntate de La forza di una donna e si preparerà alla festa di circoncisione.

Le anticipazioni rivelano che a regalare il prezioso abito al bambino sarà Nezir, il nemico di suo padre che non potrà resistere alla dolcezza di Doruk. Quest'ultimo desidererà che alla festa siano invitati tutti i suoi cari, incluso Nezir.

La prigionia a villa Korkmaz e la dolcezza di Doruk

Il piccolo Doruk con la sua dolcezza riuscirà ad ammorbidire anche un cuore duro come quello di Nezir Korkmaz. Quest'ultimo sarà agguerrito contro Sarp, colpevole di aver tolto la vita a suo figlio, e sarà deciso a farlo soffrire.

Per vendicarsi di lui, Nezir farà rapire l'uomo e lo rinchiuderà in una dependance vicino alla sua villa, mentre con lui terrà prigionieri Bahar e i bambini e Piril con i gemelli che ha avuto da Sarp. Durante la prigionia nascerà un legame speciale tra Doruk e Nezir. Il bambino, inconsapevole di avere di fronte il rapitore di suo padre, si rivolgerà a lui con la sua dolcezza e riuscirà ad ottenere giocattoli e regali.

Doruk, inoltre, ascolterà il dolore di Nezir per il figlio perso e lo consolerà spiegandogli che anche suo padre era morto ma poi è tornato. In questa occasione, Doruk vedrà il figlio di Korkmaz in una foto in cui indossa un vestito da principe per la sua circoncisione. Il bambino sarà affascinato da quel vestito e spiegherà a Nezir che non è stato ancora circonciso.

Korkmaz prometterà a Doruk che andrà alla sua festa e che riceverà anche un regalo speciale da parte sua.

Un pacco speciale a casa di Hatice

Korkmaz coverà la sua vendetta, ma per Doruk sarà disposto a fare un'eccezione che salverà la vita a tutti. Nezir, infatti, imporrà a Bahar di sposarlo per evitare di giustiziare Sarp. La donna non avrà altra scelta, ma quando riceverà il vestito di nozze scoppierà a piangere insieme ai suoi bambini. Nezir ascolterà la conversazione tra Bahar e Doruk e improvvisamente deciderà di cambiare idea: ordinerà ai suoi uomini di liberare tutti. Sarp, Bahar e i bambini, ancora increduli, arriveranno a casa di Hatice in piena notte e potranno riabbracciare la famiglia.

Un giorno, però, arriverà un grosso pacco, identico a quello che conteneva il vestito da sposa di Bahar.

La donna temerà il peggio, ma quando Doruk aprirà il pacco vi troverà lo splendido vestito da principe che aveva sempre sognato. Il bambino sarà al settimo cielo e in casa ci sarà fermento per la preparazione della festa della circoncisione a cui dovranno essere tutti presenti. Doruk, infatti, esigerà la presenza di Nezir, Arif e tutti i suoi amici più cari.

Bahar è all'inizio della sua battaglia

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha appena iniziato la sua battaglia contro una grave forma di anemia. Le forze diminuiscono, e giovane donna si è resa conto che non può badare da sola a Doruk e Nisan.

Pur essendo molto orgogliosa, per il bene dei bambini Bahar è andata a bussare alla porta di Hatice in cerca di ospitalità. Il rifiuto è arrivato immediatamente da parte di Hatice che, temendo una brutta reazione di Sirin, ha spiegato a Bahar che non possono assolutamente vivere nella stessa casa. A spiazzare tutti è stata proprio Sirin che è uscita dalla sua stanza esclamando: "Voglio vivere con Bahar".