Sirin disegnerà il ritratto di Arif e lo accarezzerà con un sorriso inquietante nelle prossime puntate de La forza di una donna, dimostrando di essere ossessionata anche da lui.

Le anticipazioni rivelano che Sirin si recherà al bar di Arif e farà di tutto per instaurare un rapporto con lui. Lui, però, sarà molto infastidito e, dopo averle preparato il tè, la inviterà a lasciare il locale.

Nisan e Doruk traumatizzati dalla malattia di Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin farà di tutto per complicare la vita a Bahar, e ai bambini che abiteranno per un breve periodo in casa con lei e i suoi genitori.

Appena la ragazza verrà a sapere che Bahar è malata, penserà di usare questa preziosa informazione per traumatizzare Doruk e Nisan. Sirin non andrà direttamente dai bambini a spiegare la terribile situazione che sta affrontando Bahar, ma farà in modo che Nisan scopra tutto da sola. Fingendo complicità con la bambina, Sirin le dirà che da piccola per non annoiarsi si metteva a origliare i discorsi degli adulti. Nisan, incuriosita e divertita, seguirà il consiglio della zia e ascolterà Bahar parlare della malattia con Hatice ed Enver. La bambina correrà tra le braccia di sua madre in preda a una crisi di pianto e non sarà affatto facile riuscire a calmare lei e Doruk che, nel frattempo, verrà a sapere della brutta notizia.

Quando Nisan si riprenderà, rivelerà che è stata Sirin a consigliarle di origliare ed Enver sarà drastico. Bahar farà le valigie per tornare a casa, ma Enver la seguirà a ruota, lasciando Hatice e dicendo a Sirin di stare alla larga da loro. La ragazza farà di tutto per riconquistare l'amore dei suoi genitori e si dirà persino disposta a donare il midollo a Bahar pur di apparire buona ai loro occhi. Enver, però, non si lascerà convincere e continuerà a essere duro con lei.

Arif tra i pensieri di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si recherà a casa di Bahar per chiedere perdono a Enver. La ragazza passerà prima dalla caffetteria di Arif e gli porgerà le sue condoglianze per la perdita di sua madre.

L'uomo, conoscendo l'instabilità della ragazza, non le darà molta corda. Tuttavia, Sirin, quando finirà di parlare con Enver, tornerà al bar e si siederà, tentando di attaccare bottone con Arif. "Non mi chiedi cosa voglio da bere?", dirà Sirin all'uomo, che le farà capire di non gradire la sua presenza, ma le preparerà un tè. Sirin chiederà anche di poter mangiare, ma Arif sarà più chiaro: "Bevi il tuo tè e vai". La ragazza continuerà a provocarlo, insinuando che tra lui e Bahar ci sia una relazione, ma Arif riuscirà a mantenere la calma. "Sei un bell'uomo, hai carisma, non vedo perché Bahar non lo abbia notato", dirà Sirin, facendo perdere la pazienza ad Arif. Il comportamento di Sirin sarà inquietante, anche perché, quando tornerà a casa, ornerà a disegnare, ma questa volta non ritrarrà più Sarp, bensì Arif.

La ragazza accarezzerà il volto dell'uomo con un sorriso che svelerà un’ossessione sempre più disturbante. Sarà chiaro che l'ossessione di Sirin per la vita di sua sorella diventi ogni giorno più preoccupante. Avendo notato il forte legame che lega Bahar ad Arif, la ragazza penserà sempre di più a lui.

La gelosia di Sirin per tutto quello che riguarda Bahar

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, Bahar ha salutato Arif per trasferirsi da Hatice. La sua malattia sta peggiorando e lei non può badare da sola ai bambini, perché la terapia è molto forte. Sirin ha accettato di condividere la casa con Bahar, ma in realtà è tormentata dalla gelosia nei confronti di Enver e Hatice. Per attirare la loro attenzione Sirin non ha fatto ritorno a casa la sera dopo una sua uscita, mettendo tutti in ansia.

Sirin è tornata il giorno dopo, in pessime condizioni, dicendo che è stata aggredita al parco. La ragazza, in realtà, si è procurata delle finte ferite con l'aiuto di una farmacista solo per impressionare i suoi genitori.