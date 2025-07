Enver leggerà il diario di Sirin e non esiterà a colpirla appena resteranno soli, nella puntata de La forza di una donna di lunedì 14 luglio: "Sei stata tu a eliminare Sarp, ho letto tutto".

Le anticipazioni rivelano che Sirin sarà disperata nel vedere suo padre furioso con lei. Nel frattempo, per Nisan arriverà una splendida notizia: vincerà il primo premio a un concorso di scrittura e si porterà a casa un computer e dei libri. Nisan mentirà a Bahar e le dirà di aver vinto solo i libri, perché venderà il computer con l’intento di aiutare la madre con le spese.

Una grande gioia per Nisan

Nisan vincerà un concorso di scrittura. La bambina presenterà un elaborato sulla sua mamma e si porterà a casa un computer e dei libri. Ad assistere alla premiazione ci sarà soltanto il nonno Enver, ma per lei sarà una grande emozione. Nisan penserà di usare la sua vincita per contribuire alle spese della casa e per questo non dirà a Bahar di aver vinto un computer. La bambina racconterà alla madre di aver ricevuto solo i libri, perché la sua idea sarà vendere il dispositivo per guadagnare del denaro. Non sapendo a chi rivolgersi, Nisan chiederà aiuto ad Arif, che le parlerà come un padre e le spiegherà che sarebbe sbagliato vendere un suo premio e che Bahar potrebbe arrabbiarsi se lo venisse a sapere.

La conversazione tra la bambina e Arif verrà ascoltata da un uomo, che approfitterà della situazione per offrire alla bambina 250 lire in cambio del computer e Nisan accetterà. Quando arriverà a casa, la bambina fingerà di aver trovato 100 lire tra i vestiti e li consegnerà a Bahar, che si sentirà molto fortunata per questo.

Nel frattempo, a casa di Hatice la tensione sarà alle stelle: Enver leggerà il diario di Sirin e andrà su tutte le furie scoprendo l'ossessione di sua figlia per Sarp e Bahar. L'uomo, inoltre, capirà che il marito di Bahar è morto a causa di Sirin e non potrà ignorare tutto questo.

Sirin continuerà a fingere di essere fidanzata con Levent

Enver arriverà a casa in preda alla rabbia, deciso ad affrontare Sirin e metterla di fronte alle sue bugie.

Dovrà rimandare lo scontro con la figlia perché Sirin arriverà a casa con Levent, ma il suo pessimo umore sarà impossibile da nascondere. Appena Enver si alzerà da tavola, Sirin lo seguirà per capire che cosa succede e lui non esiterà a schiaffeggiarla. La ragazza sarà mortificata ed Enver l'avvertirà che, appena saranno soli, parleranno di tutto e lei dovrà dargli delle risposte. Quando l'ospite andrà via, Enver prenderà sua figlia per fare una passeggiata e impedire a Hatice di proteggerla. L'uomo sarà molto duro con Sirin: "Hai ucciso tu Sarp".

La ragazza sarà terrorizzata, perché capirà che Enver ha letto il suo diario: "Ho letto tutto, ti denuncerei alla polizia se non facesse del male a tua madre".

Sirin scoppierà a piangere e spiegherà al padre che Hatice sa che aveva una relazione con Sarp. "Sa che lo hai seguito e che eri ossessionata?", chiederà ancora Enver. Lei continuerà a mentire, spiegando che poi Sarp si è innamorato di lei e tutto è cambiato tra loro.

Enver ha capito che Sirin sta nascondendo molte cose

Nelle puntate precedenti, Enver ha capito che Sirin nasconde qualcosa e ha iniziato a cercare il suo diario segreto. L'uomo sapeva che la morte di Sarp poteva essere collegata a sua figlia, perché il suo telefono trovato nella camera di Sirin, conteneva un video girato il giorno della sua morte. Enver non ha potuto dimenticare che tra i passeggeri del traghetto c'era Sirin e il fatto che lei non ne abbia mai parlato ha alimentato ancora di più i suoi sospetti.

Sirin, nel frattempo, sta iniziando a provare sempre più interesse per Arif, perché lo vede vicino a Bahar. Oltre a pedinarlo, la ragazza ha avuto il numero di telefono dell'uomo fingendo di essere interessata a uno dei suoi appartamenti in affitto. Sirin, tuttavia, si è presentata ad Arif con un nome falso.