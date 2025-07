Arif sarà rapito e abbandonato in un bosco in pessime condizioni nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Arif scoprirà che sono arrivati dei nuovi inquilini che spiano in continuazione Bahar. L'uomo farà di tutto per proteggere lei e i bambini, ma la sua presenza risulterà scomoda ai malviventi. Arif si troverà in serio pericolo, mentre Bahar e i suoi amici saranno in pena per lui.

Bahar spezzerà il cuore a Arif

Arfi riceverà una grossa delusione da Bahar nelle prossime puntate. L'uomo si farà coraggio e dichiarerà il suo amore alla protagonista che lo ricambierà con gioia.

Presto Arif chiederà a Bahar di sposarlo e il peggio sembrerà ormai alle spalle, anche perché la donna guarirà dalla sua malattia. Le cose, tuttavia, non andranno come Arif sperava, perché Nisan si opporrà al matrimonio di sua madre che non potrà ignorare il suo pianto. Bahar restituirà l'anello ad Arif e metterà fine alla loro relazione spezzandogli il cuore. A complicare ulteriormente le cose ci sarà il ritorno di Sarp che andrà a bussare alla porta di Bahar per dirle che è vivo e abbracciarla. L'uomo ritroverà sua moglie in lacrime e sarà molto difficile separarsi nuovamente da lei, ma dovrà farlo dopo pochi minuti. Sarp spiegherà a Bahar che presto tornerà a prendere lei e i bambini, ma nel frattempo dovrà stare molto attenta perché potrebbe essere in pericolo.

Bahar farà fatica a realizzare e dare la giusta importanza all'avvertimento di Sarp, perché sarà ancora frastornata dal suo ritorno inaspettato.

Nel palazzo di fronte a quello di Bahar, due uomini sospetti affitteranno una casa per tenere sotto osservazione lei e i bambini, Si tratta di collaboratori di Nezir, l'uomo che sta dando la caccia a Sarp e che attraverso la sua famiglia vuole arrivare a lui. Arif si accorgerà presto che i nuovi inquilini sono sempre alla finestra e capirà il loro scopo. Nonostante il rifiuto di Bahar, l'uomo tenterà sempre di non lasciarla sola e proteggere lei e i bambini.

Arif in grave pericolo

Arif proverà a saperne di più dei nuovi arrivati in quartiere, ma loro risponderanno in modo vago alle sue domande.

L'uomo andrà a bussare a Bahar chiedendole di parlare, ma lei gli chiuderà la porta in faccia, dicendo che non ne ha voglia. A quel punto, Arif andrà da Ceyda a dirle che ci sono due uomini sospetti e pensa che sia stato Sarp a mandarli. Ceyda sarà molto spaventata, ma inviterà Arif a non arrendersi con la sua amata e lottare per il suo amore, nonostante il ritorno di suo marito. Arif seguirà il consiglio e quando vedrà Bahar andare al parco con i bambini, imporrà di andare con loro. L'uomo spiegherà a Bahar i suoi sospetti e una volta arrivati ai giardini vedrà l'inquilino che puntualmente osserva la donna. La presenza costante di Arif infastidirà non poco gli uomini di Nezir che penseranno a come liberarsi di lui.

L'indomani, Enver andrà a bussare alla porta di Arif ma non ci sarà nessuno, né in casa e né in caffetteria e farà scattare l'allarme. L'uomo farà bee a preoccuparsi, perché Arif si troverà nelle mani dei rapitori che dopo averlo immobilizzato lo picchieranno brutalmente e lo abbandoneranno nel bosco in pessime condizioni. Nel frattempo, Bahar sarà molto in ansia per Arif e tutta la sua famiglia resterà con il fiato sospeso.

Arif e Bahar sono già inseparabili

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar ha lasciato la sua casa per trasferirsi da Hatice con i bambini. La donna è stata costretta a questa scelta perché la sua malattia avanza e rischia di mettere in pericolo anche le vite di Doruk e Nisan.

Per Bahar è stata molto dura separarsi da Arif che con lei ha costruito un legame molto forte e speciale. Nessuno dei due ha dichiarato i propri sentimenti, ma sembra chiaro che a legarli è più di un'amicizia. Arif continua ad essere un punto di riferimento importante per Bahar e pur non vivendo più vicini i due non si sono persi di vista.