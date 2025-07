Nisan scoppierà a piangere quando saprà che Bahar sposerà Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna: la bambina farà capire a sua madre che non vuole questo matrimonio.

Le anticipazioni rivelano che dopo il trapianto Bahar sarà molto felice accanto ad Arif e sarà decisa a sposarlo. Quando ne parlerà con la sua bambina, però, tutto cambierà perché Nisan mostrerà tutto il suo dolore per la situazione. La bambina dirà che le manca tanto suo padre e Bahar rinuncerà alla sua felicità per lei.

La storia d'amore di Arif e Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Arif si daranno il primo bacio e vivranno un momento molto felice.

L'uomo farà alla sua amata la proposta di nozze regalandole l'anello di famiglia che apparteneva a sua madre e nulla sembrerà poter distruggere il forte legame costruito giorno dopo giorno. Bahar riceverà il midollo da Sirin e presto tornerà a casa dai suoi cari, inconsapevole del segreto che tutti le stanno nascondendo. Solo Bahar, infatti, ignorerà che Sarp è ancora vivo, perché Jale aveva consigliato ad Hatice di tenere questo segreto fino al trapianto di midollo. La donna sarà dimessa dall'ospedale e tornerà con Arif nella sua casa, piena di speranza per il futuro. Bahar sarà così felice e sollevata per aver riacquistato la sua salute che inventerà delle regole da imporre alla sua famiglia: ballare almeno per un minuto al giorno, non essere arrabbiati per più di dieci minuti ed essere sempre sinceri l'uno con l'altra.

A proposito dell'ultima regola, Nisan insisterà affinché sua madre sappia al più presto che Sarp è vivo, ma Hatice prenderà ancora qualche giorno di tempo. Nel frattempo, la storia d'amore con Arif procederà a gonfie vele e Bahar deciderà di parlare con i suoi figli delle prossime nozze.

Lo sfogo di Nisan

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Nisan si daranno appuntamento la notte, mentre tutti dormiranno, per dire l'una all'altra qualcosa di molto importante La donna dirà a Nisan che tra lei e Arif è nato un grande amore e vogliono sposarsi. Bahar preciserà che se questo non dovesse renderla felice lei rinuncerebbe ad Arif, perché i suoi figli sono la cosa più importate. Nisan annuirà senza specificare chiaramente il suo pensiero.

Quando arriverà il suo turno, la bambina preferirà non dire più a sua madre che Sarp è vivo e terrà tutto dentro. L'indomani, Arif accompagnerà i bambini a scuola e Nisan scoppierà a piangere all'improvviso senza riuscire a fermarsi. L'uomo abbraccerà la bambina e le chiederà il motivo di quella tristezza: lei gli risponderà insistentemente che vuole il suo papà. Nel frattempo, Bahar, troverà le scarpe di Sarp che Nisan esporrà in bella vista, per comunicare che non vuole che sposi Arif. La protagonista sarà molto dispiaciuta perché finalmente avrebbe potuto essere felice, ma non potrà ignorare il grido silenzioso della sua bambina e sarà pronta a rinunciare a tutto per lei.

Bahar ha capito che da sola non può gestire tutto

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è all'inizio della sua malattia e nessuno conosce il suo problema tranne Yeliz. La dottoressa Jale ha consigliato alla paziente di parlare con la sua famiglia della grave anemia che l'ha colpita, perché presto i sintomi saranno ingestibili. Bahar, però, non l'ha ascoltata e ha continuato la sua vita tra un malore e l'altro. Un grande spavento, tuttavia ha fatto cambiare idea alla donna. I bambini dormivano e lei si è messa a cucinare quando Bahar è svenuta e la cucina si è incendiata. La tragedia è stata evitata per pochi attimi, perché Bahar ha ripreso i sensi poco prima che la fiamma avvolgesse il tubo del gas. Questo episodio ha fatto capire alla donna che da sola non può farcela e deve necessariamente chiedere l'aiuto di Hatice e della sua famiglia.