Il finale de La forza di una donna sarà caratterizzato da eventi sconvolgenti che lasceranno il pubblico senza parole. Le trame delle puntate turche rivelano che Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk) e Hatice Sarikadi (Bennu Yildirimlar) perderanno la vita in un incidente stradale.

Hatice perde la vita dopo un incidente stradale

Hatice rimarrà vittima di un grave incidente d'auto mentre starà accompagnando Bahar in ospedale per alcuni accertamenti in seguito a un nuovo malore. L'auto con a bordo i due ex coniugi, Hatice e Arif, sarà coinvolta in uno scontro che si rivelerà fatale per uno di loro.

Arif sarà l'unico a uscire indenne dal sinistro, mentre le condizioni della moglie di Enver (Şerif Erol) risulteranno essere le più gravi. La donna perderà la vita in ospedale in seguito a un arresto cardiaco. Sarà qui che Bahar (Özge Özpirinççi) e Sarp si riavvicineranno notevolmente, dimostrando che i reciproci sentimenti non sono mai andati via. I due decideranno di darsi una seconda chance grazie all'amore dei figli Nisan e Doruk.

Sirin uccide Sarp manomettendo la flebo in ospedale

La serenità ritrovata di Bahar e Sarp sarà destinata a durare poco. Sirin apparirà sempre più gelosa della sorellastra, dimostrando di non riuscire a gestire la propria rabbia e solitudine. La giovane si introdurrà nella stanza d'ospedale dove il cognato è ricoverato per le conseguenze dell'incidente stradale.

Sarà qui che la figlia di Enver e Hatice manometterà la flebo con fatali conseguenze per Sarp. Quando Bahar entrerà nella stanza sarà ormai troppo tardi: Sarp verrà dichiarato morto poco dopo, mentre Sirin riuscirà a farla nuovamente franca, lasciandosi dietro di sé una scia di dolore e mistero.

Arif ha aiutato Bahar rimasta vittima di un'aggressione da parte di un malvivente

Nel frattempo, negli appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a inizio luglio su Canale 5, Sirin ha infastidito Bahar, facendole alcune telefonate anonime. Un gesto che ha molto turbato la protagonista. Prostrazione che è aumentata quando Bahar ha perso il suo stipendio dopo essere rimasta vittima di un’aggressione da parte di un malvivente.

La protagonista ha denunciato l'accaduto in commissariato, ma non è riuscita a tornare a casa poiché sprovvista di soldi e ferita a un ginocchio. Cesmeli ha chiesto aiuto ad Arif (Feyyaz Duman), che l'ha portata in ospedale per curare la ferita. Una volta a casa, la protagonista ha intrattenuto i suoi figli Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk, raccontando loro alcuni ricordi sul marito Sarp.