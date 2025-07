Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 14 a venerdì 18 luglio su Canale 5 raccontano che la polizia farà irruzione nell'appartamento di Bahar Cesmeli in seguito ad una segnalazione per droga. Enver, invece, si rifiuterà di fare pace con la figlia Sirin Sarikadi dopo aver letto il suo diario.

La polizia fa irruzione a casa di Bahar

Nisan vincerà un computer e alcuni libri, partecipando a un concorso scolastico. La bambina chiederà ad Arif di aiutarla a vendere il pc per aiutare economicamente Bahar.

Enver, invece, leggerà alcune pagine del diario di Sirin e sconvolto l'affronterà a muso duro.

La giovane si recherà poi a far visita all'appartamento che Arif ha trovato per lei.

Intanto, la polizia farà irruzione a casa di Bahar in seguito a una segnalazione per droga. La protagonista apparirà sconvolta come i suoi due figli Nisan e Doruk che troveranno rifugio tra le braccia di Arif. Cesmeli scoprirà che suo figlio aveva portato a scuola un pacchetto di droga, nascosto in casa sua per incastrarla dall'ex fidanzata gelosa di Arif, prima dell'arrivo degli agenti per la perquisizione.

Sirin prova ad avvicinarsi a Enver ma lui la rifiuta

Successivamente Sirin proverà ad avvicinarsi ad Enver, regalandogli una sciarpa ma lui la rifiuterà.

Arif, intanto, aiuterà Bahar, le cui condizioni di salute peggioreranno vistosamente.

La protagonista perderà i sensi in cucina, rischiando di mettere in pericolo la vita dei suoi due figli. Cesmeli chiederà ospitalità a sua madre Hatice, che accoglierà malissimo la notizia. Sirin riuscirà a convincere la genitrice a ospitare la sorellastra in uno scantinato. L'accoglienza non sarà calorosa da parte di Hatice e Sirin mentre Enver farà di tutto pur di far sentire Bahar a suo agio.

Infine Ceyda affronterà Yusuf, raccontandogli un segreto del suo passato.

Sirin ha tormentato Bahar con delle telefonate anonime

Negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda su Canale 5, il destino si è accanito su Bahar che ha perso lo stipendio appena riscosso in seguito ad un'aggressione.

La donna ha denunciato l'accaduto ma ha avuto delle difficoltà a tornare a casa dalla questura a causa di una vistosa ferita al ginocchio. Arif ha deciso di aiutare Cesmeli, offrendole un passaggio e del denaro per sfamare i suoi due bambini.

Intanto Sirin ha tormentato Bahar con telefonate anonime mentre si è avvicinata pericolosamente ad Arif, fingendo di essere interessata a prendere un appartamento in affitto nel quartiere di Tarlabasi.

Doruk e Nisan, invece, si sono lasciati andare ai ricordi del papà Sarp. Bahar ha assecondato i suoi due bambini, immaginando scenari tra ricchezza e la semplice gioia di sedere su una panchina.