Bahar perderà il lavoro nelle prossime puntate de La forza di una donna e sarà sempre più disperata: "Questo non è un ospizio", dirà Sema per giustificare il licenziamento.

Bahar avrà la solidarietà di tutte le colleghe, ma questo servirà a poco. La datrice di lavoro, infatti, sarà pronta a perdere anche tutte le operaie, certa che ne troverà altre. Per la protagonista sarà un periodo molto difficile, perché oltre al lavoro perderà la fiducia anche in Enver, Yeliz e Arif che sapevano degli inganni di Sirin e non gliene avevano parlato.

Bahar si sentirà tradita da tutti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar attraverserà un momento molto difficile. La madre di Doruk e Nisan soffrirà di una malattia del sangue che non le darà tregua e continuerà a peggiorare. La situazione si farà sempre più preoccupante e Bahar dovrà sottoporsi al più presto a un trapianto di midollo se vorrà salvare la sua vita.

Nel frattempo, non mancheranno i problemi in famiglia, perché Bahar scoprirà che Sirin era l'amante di Sarp e sarà fuori di sé dalla rabbia. Nessuno riuscirà a calmare la donna che, sebbene provata dalla sua malattia, si recherà da Sirin e avrà uno scontro fisico con lei. Ad avere la meglio sarà Sirin che, pur vedendo la fragilità di sua sorella, continuerà a colpirla senza alcuna pietà, peggiorando la sua salute.

La delusione di Bahar aumenterà quando scoprirà che tutti sapevano che Sirin era la donna misteriosa che la tormentava con le telefonate. Bahar capirà che Yeliz, Arif ed Enver erano a conoscenza di tutto ma hanno sempre taciuto. Loro proveranno a spiegarle che hanno mentito perché Sirin poteva salvarle la vita con la donazione del midollo, ma lei no vorrà sentire ragioni e chiuderà le porte alle persone a lei più care. In questo periodo di forte solitudine, arriverà anche un'altra batosta dal lavoro.

Problemi al lavoro per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar non si presenterà al lavoro in ottime condizioni. Ancora provata dalla rabbia nei confronti di Sirin e dei suoi amici e debole a causa del pestaggio, Bahar inizierà a stirare e si sfogherà con una delle sue colleghe.

In quel momento arriverà la datrice di lavoro, Sema, che convocherà Bahar nel suo ufficio. "Sei licenziata", dirà la donna senza giri di parole, "Un giorno sei in ritardo, un altro hai una visita, un altro devi andare dai bambini", spiegherà la signora Sema, "Non posso permettermelo, ho bisogno di un'operaia completa". Bahar protesterà per i suoi diritti, ma la signora resterà impassibile e la manderà via dal suo ufficio. Il giorno dopo, Bahar si presenterà ugualmente al lavoro e troverà tutte le colleghe dalla sua parte. Le altre operaie, infatti, minacceranno di andare via con Bahar se non sarà riassunta. La signora Sema, però, ignorerà le proteste: "Questo non è un ospizio". Ferdane insisterà facendo presente alla sua datrice di lavoro che sta violando la legge, ma la donna la inviterà a farle causa se ci tiene tanto ai suoi diritti.

Bahar riesce a dare serenità ai figli pur non avendo disponibilità economiche

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar porta avanti la sua famiglia grazie al modesto stipendio da stiratrice. La donna ha affittato una casa in un quartiere malfamato e all'inizio non è stato affatto facile, ma adesso lei e i suoi bambini si sono ambientati. I piccoli Doruk e Nisan hanno trovato, grazie alla loro madre, il lato positivo di quel posto e hanno fatto amicizia con delle persone che si prendono cura di loro. La vicina di casa, Ceyda e Arif, il figlio del proprietario, sono diventati dei punti di riferimento importanti per Bahar e i suoi figli. Pur non avendo molte possiblità economiche, Bahar e i bambini sono sereni.