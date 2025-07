Sarp darà una busta piena di soldi a Enver dopo aver visto Bahar vivere in povertà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che i sensi di colpa tormenteranno Sarp che parlerà con la sua nuova moglie di questo: "Sono così poveri", dirà riferendosi a Bahar e i bambini. Quando l'uomo busserà alla sua porta, Hatice sarà propensa ad accettare il risarcimento, ma Enver sarà categorico. L'uomo prenderà la busta e la riconsegnerà nelle mani del mittente, dubitando anche del modo in cui Sarp si è procurato quel denaro.

L'addio ad Arif e il ritorno di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar farà il trapianto grazie a sua sorella e per pochissimo tempo sembrerà essere arrivato il sereno tra loro. Bahar accoglierà con gioia Sirin in ospedale: "Come sei bella", le dirà entusiasta di poter ricominciare a vivere grazie a lei. Subito dopo l'operazione, tuttavia, la tensione in famiglia non accennerà a diminuire e anche la vita sentimentale di Bahar si complicherà moltissimo. A un passo dalle nozze con Arif, la donna gli restituirà l'anello per rispettare il volere di Nisan che non riesce ad accettare sua madre accanto a un altro uomo. La separazione sarà molto dolorosa sia per Bahar che per Arif che non smetterà mai di amarla, ma le novità non finiranno qui.

Presto alla porta di Bahar busserà Sarp che farà crollare tutti gli equilibri. L'abbraccio tra marito e moglie esprimerà chiaramente che i sentimenti sono ancora fortissimi da entrambe le parti e Nisan e Doruk si illuderanno di poter riavere la loro famiglia. Sarp andrà via dopo pochi minuti, promettendo a Bahar che presto tornerà da lei e questa speranza alimenterà le illusioni. L'uomo tornerà a casa da sua moglie Piril e scoppierà a piangere pensando a Bahar e ai suoi figli. "Sono così poveri", dirà Sarp a sua moglie spiegando di sentirsi colpevole di tutto quello che è accaduto alla sua prima famiglia. Piril lo consolerà ricordandogli che non è stato lui ad abbandonare Bahar, ma e circostanze lo hanno costretto a fare questa scelta.

L'orgoglio di Enver sarà più forte di tutto

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp sarà assalito dai sensi di colpa e andrà a bussare in piena notte alla porta di Enver. L'uomo spiegherà i suoi sensi di colpa e chiederà a Enver di accettare una busta piena di soldi per aiutare economicamente Bahar e risarcirla per la sua mancanza. Hatice allungherà le mani per prendere il denaro, ma suo marito la fermerà. "Non vogliamo i tuoi soldi" dirà Enver, insinuando che si tratta del denaro della nuova moglie ricca. Hatice proverà a convincere Enver ad accettare per il bene dei bambini, ma l'uomo sarà irremovibile: prenderà la busta e la riconsegnerà nelle mani di Sarp.

Sarp per tutti non è più in vita

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar è convinta che Sarp sia vivo, ma per un motivo molto distante dalla realtà. La donna, infatti, ha trovato sul suo telefono dei messaggi rivolti a un'altra donna e ha notato che la data è successiva all'incidente del traghetto. Bahar ignora anche che la presunta amante di Sarp è Sirin e che si è mandata da sola quei messaggi. In realtà Sarp non ha mai tradito sua moglie con Sirin ed è ancora vivo, ma in questo momento si trova in America con la sua nuova famiglia: Piril e due gemelli.

Tra poche puntate Sarp tornerà a Istanbul con Piril, ma ci vorrà ancora un po' di tempo affinché la sua famiglia scopra che è ancora in vita.